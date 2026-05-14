Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Vladimir Ionaș a făcut o radiografie a scenei politice românești și a principalilor lideri, așa cum atestă cele mai recente date din sondajele de opinie. Suveranistul Călin Georgescu se confruntă cu o scădere dramatică a cotei de încredere în rândul populației.

Sociologul Vladimir Ionaș a comentat datele celui mai recent sondaj de opinie realizat de institutul de profil pe care îl conduce, The Center for International Reserch and Analyses (CIRA).

Fostul prezidențiabil a scăzut dramatic în preferințele românilor

Astfel, deși fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este prezent mereu în spațiul public, având și un grup constant de susținători la controlul judiciar periodic, acesta a scăzut drastic în preferințele românilor. De notat că în momentele de vârf, suveranistul atingea o cotă de peste 50% favorabilitate.

Călin Georgescu a scăzut foarte mult. Cred că în momentul de față este ținut în viață mai degrabă de cei de la AUR, de domnul Simion în special. Îl mai aduce în atenție tocmai din teama sa de a nu pierde din atenție acel public radical care e lângă domnul Georgescu, captiv. AUR încearcă să păstreze această relaționare cu domnul Georgescu tocmai pentru a nu pierde.

Fostul candidat la președinție se menține la 27-28% favorabilitate

Specialistul apreciază însă că suveranistul ar putea recupera procentele pierdute până la alegerile viitoare. Mai mult, Georgescu și premierul demis Ilie Bolojan se clasează în fruntea topului ca nivel de favorabilitate, observă Ionaș.

Evident că dacă ar fi alegeri peste 2 ani, nu mă îndoiesc că domnul Georgescu ar putea recâștiga o parte a electoratului. La favorabilitate e încă la 27-28. Are un procent foarte bun alături de Ilie Bolojan. Urmează pe 3 și 4 George Simion și Nicușor Dan.

