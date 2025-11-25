Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu comentează căderea dronei și acțiunile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „Bate câmpii”

Ion Cristoiu comentează căderea dronei și acțiunile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „Bate câmpii”

25 nov. 2025, 16:29, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a vorbit, cu ironie și sarcasm, despre controversele legate de declarațiile unor generali pensionari, dar și despre faptul că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu „bate câmpii” în spațiul public. 

Ion Cristoiu a analizat modul în care anumite personalități publice, precum ministrul Moșteanu, își fac loc în spațiul public cu anumite declarații senzaționale, care, de cele mai multe ori sunt lipsite de substanță. Jurnalistul a explicat că aceste intervenții le permit anumitor persoane sau canale de comunicare să amplifice și să creeze o stare de „pericol iminent”, chiar dacă realitatea este mult mai calmă.

„Lăsați-o și apoi dăm la televizor. În primul rând, că-i dă posibilitatea lui Moșteanu să mai facă gura mare, că el acum e vedetă. Să vină diseară, pariez, că generalii lui Gâdea vor spune cât de periculos e. Am văzut că deja pensionarii, Ioan Mircea, Pascu, deja au sărit”. 

„Oamenii, când ajung la pensie, se îmbolnăvesc de prostată și le atinge creierul”

Moderatorul emisiunii a intervenit pentru a clarifica ironia lui Cristoiu, „Ce aveți, doamne, cu oamenii la pensie? N-au voie să aibă păreri?”. Analistul a explicat imediat că, odată ajunși la pensie, mulți dintre oameni „își pierd din rațiune” iar această situație explică reacțiile lor. El a oferit exemplul actual al corpului de generali pensionari, pe care îi numește „bese în cizme”, subliniind că, deși criticii pot cere dovezi, acestea nu există, iar ironia rămâne argumentul său central.

„Oamenii, când ajung la pensie, se îmbolnăvesc de prostată și le atinge creierul. Vă spun eu ca bătrân. Nu am încă, dar poți să știi? Dumneavoastră nu aveți dreptul să ne înșurați pe noi bătrânii. Eu am dreptul, sunt bătrân. Sunt chiar mai bătrân decât Ioan Mircea Pascu. Deci pot să spun că creierul a fost afectat de prostate. Că așa se întâmplă la noi. Am zis, bate câmpii. Am dat un exemplu că la ora actuală avem un corp de generali, cărora eu le spun bese în cizme. Dumneavoastră o să mă contraziceți. O să mă întrebați dacă am dovezi. N-am nicio dovadă că n-au cizme.”


RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu, analiză savuroasă a incidentului cu drona din România: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”

Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: “S-a prăbușit singură, nu au tras în ea”

Citește și

VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
VIDEO Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”
15:52
Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”
EXCLUSIV Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
09:00
Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”
18:32
Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”
EXCLUSIV Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate
16:49
Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”