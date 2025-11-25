Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a vorbit, cu ironie și sarcasm, despre controversele legate de declarațiile unor generali pensionari, dar și despre faptul că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu „bate câmpii” în spațiul public.

Ion Cristoiu a analizat modul în care anumite personalități publice, precum ministrul Moșteanu, își fac loc în spațiul public cu anumite declarații senzaționale, care, de cele mai multe ori sunt lipsite de substanță. Jurnalistul a explicat că aceste intervenții le permit anumitor persoane sau canale de comunicare să amplifice și să creeze o stare de „pericol iminent”, chiar dacă realitatea este mult mai calmă.

„Lăsați-o și apoi dăm la televizor. În primul rând, că-i dă posibilitatea lui Moșteanu să mai facă gura mare, că el acum e vedetă. Să vină diseară, pariez, că generalii lui Gâdea vor spune cât de periculos e. Am văzut că deja pensionarii, Ioan Mircea, Pascu, deja au sărit”.

„O amenii, când ajung la pensie, se îmbolnăvesc de prostată și le atinge creierul”

Moderatorul emisiunii a intervenit pentru a clarifica ironia lui Cristoiu, „Ce aveți, doamne, cu oamenii la pensie? N-au voie să aibă păreri?”. Analistul a explicat imediat că, odată ajunși la pensie, mulți dintre oameni „își pierd din rațiune” iar această situație explică reacțiile lor. El a oferit exemplul actual al corpului de generali pensionari, pe care îi numește „bese în cizme”, subliniind că, deși criticii pot cere dovezi, acestea nu există, iar ironia rămâne argumentul său central.

„Oamenii, când ajung la pensie, se îmbolnăvesc de prostată și le atinge creierul. Vă spun eu ca bătrân. Nu am încă, dar poți să știi? Dumneavoastră nu aveți dreptul să ne înșurați pe noi bătrânii. Eu am dreptul, sunt bătrân. Sunt chiar mai bătrân decât Ioan Mircea Pascu. Deci pot să spun că creierul a fost afectat de prostate. Că așa se întâmplă la noi. Am zis, bate câmpii. Am dat un exemplu că la ora actuală avem un corp de generali, cărora eu le spun bese în cizme. Dumneavoastră o să mă contraziceți. O să mă întrebați dacă am dovezi. N-am nicio dovadă că n-au cizme.”

