Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a descifrat nuanțele mesajului de duminică al lui Călin Georgescu. Deși pare că liderul suveranist și-a retras sprijinul politic pentru Anca Alexandrescu – vedeta de la Realitatea Plus care i-a oferit un sprijin consistent după anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 -, anunțul său ascunde un sprijin mai subtil față de candidata independentă la Primăria Capitalei.

Mesajul suveranistului care a subliniat că nu va recunoaște alegerile din luna decembrie care vor desemna noul edil al Capitalei, are o țintă clară, vedeta de la Realitatea Plus, a observat invitatul.

„Oricum georgiștii se duc pentru ea”

În viziunea lui Cristoiu, nucleul dur de susținători ai suveranistului o vor urma pe Anca Alexandrescu.

„În primul rând vrea să o ajute pe Anca. Dacă nu se delimitează, ar fi fost imediat: Anca este cu legionarul pro-rus. Doi, a făcut lucrul pe care trebuia să-l facă Nicușor Dan, adică nu te cobori. El a greșit atunci când a ieșit că va fi premierul lui George Simion (n.r. – în campania prezidențială a liderului AUR pentru scrutinul din luna mai). Cea mai bună imagine a lui e cea de icoană. Gândiți-vă că și dacă era snopită Anca, oricum georgiștii se duc pentru ea. În cazul de față el a fost OK”, a comentat Cristoiu.

În acest context, cunoscutul jurnalist și scriitor apreciază că, în realitate, nu e vorba de un boicot electoral care ar afecta-o direct pe independenta Anca Alexandrescu, ci de faptul că fostul candidat „refuză să participe la o farsă”.

