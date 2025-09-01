Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „E o născocire că avionul Ursulei a fost BRUIAT de ruși”

Ion Cristoiu: „E o născocire că avionul Ursulei a fost BRUIAT de ruși”

Bianca Dogaru
01 sept. 2025, 16:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu: „E o născocire că avionul Ursulei a fost BRUIAT de ruși”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a pus la îndoială presupusul bruiaj asupra avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Ion Cristoiu a comentat ipoteza potrivit căreia avionul Ursulei von der Leyen ar fi fost bruiat de o interferență rusească. Acesta a negat informațiile vehiculate, accentuând faptul că șefa CE nu avea calitatea necesară de a face vizite militare.

„Hai să trecem la verificarea logică. Avem o țară Rusia care poate să bruieze. Au tehnică pentru așa ceva? E un aeroport unde nu a mai mers GPS-ul, păi poate nu a mai funcționat din cauza unei prize proaste. De ce nu s-a prăbușit avionul dacă asta voiau rușii? Ce vizitează ea la Constanța? Portul militar. Ea e șefa NATO? Cine i-a dat mandat ei ca UE să se ocupe de armată? Ea a făcut o vizită militară, în ce calitate?” a spus Cristoiu.

