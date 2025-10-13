Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „În maximum două săptămâni va avea loc un ATENTAT la Tel Aviv”

Ion Cristoiu: „În maximum două săptămâni va avea loc un ATENTAT la Tel Aviv”

Ruxandra Radulescu
13 oct. 2025, 15:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu:

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actualul armistițiu de pace nu va dura și că „în maximum două săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv”, care va fi asumat de Hamas. 

„Scopul a fost distrugerea metru cu metru. Acum a mare pace…În maximum două săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv, sângeros, care va fi asumat de Hamas. Noi știm cine e Hamas? În acel moment așa cum îl cunoaștem pe Donald Trump, va ieși și va spune: „Eu am vrut să fac pace”. Tot show-ul a fost pe aducerea ostaticilor. Cel interesat să nu fie pace este Netanyahu. pentru Hamas, ostaticii sun asul din mânecă, ca să-și apere pielea”, a precizat Ion Cristoiu.

