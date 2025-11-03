Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat tensionatul tablou politic al alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Provocat de moderator să comenteze pe marginea prezenței lui Nicușor Dan la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, la Primăria Capitalei, Ion Cristoiu și-a exprimat convingerea că fostul ministru al Transporturilor va fi primar. Argumentul cunoscutului gazetar și publicist este chiar Nicușor Dan, creatorul primei farse electorale a anului, cea din luna mai.

În altă ordine de idei, a mai punctat analistul politic, scrutinul din decembrie ar trebui sabotat, aducând și argumente în acest sens. Primul și cel mai important se leagă de precedentul creat odată cu alegerea curioasă a lui Nicușor Dan de către 60% dintre votanții prezenți la urne pe 18 mai.

„Drulă va fi primar, punct. Cel mai bun mijloc de sancționare a actualei puteri, care l-a pus și pe Nicușor Dan, este să nu mergi la vot. Cu 5% legitimitate i-a luat dracul (n.r. – pe USR). Ați uitat între cele două tururi, că dacă nu era George Simion, Nicușor Dan nu era președinte? (…) Este cea mai bună pedeapsă, ce demonstrație? Gata. Ei vor acum să participăm toți și între cele două tururi, să-l legimitez eu pe Nicușor Dan, nu m-am dus (n.r. – la alegerile din mai). Să câștige Drulă cu 5% participare, care-i problema, oricum câștigă”, a explicat invitatul.

În opinia acestuia, la scrutinul din decembrie votul va fi neîndoios „emoțional”.