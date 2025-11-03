Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală”

Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală”

03 nov. 2025, 18:53, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală”

Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat tensionatul tablou politic al alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Provocat de moderator să comenteze pe marginea prezenței lui Nicușor Dan la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, la Primăria Capitalei, Ion Cristoiu și-a exprimat convingerea că fostul ministru al Transporturilor va fi primar. Argumentul cunoscutului gazetar și publicist este chiar Nicușor Dan, creatorul primei farse electorale a anului, cea din luna mai.

În altă ordine de idei, a mai punctat analistul politic, scrutinul din decembrie ar trebui sabotat, aducând și argumente în acest sens. Primul și cel mai important se leagă de precedentul creat odată cu alegerea curioasă a lui Nicușor Dan de către 60% dintre votanții prezenți la urne pe 18 mai.

„Drulă va fi primar, punct. Cel mai bun mijloc de sancționare a actualei puteri, care l-a pus și pe Nicușor Dan, este să nu mergi la vot. Cu 5% legitimitate i-a luat dracul (n.r. – pe USR). Ați uitat între cele două tururi, că dacă nu era George Simion, Nicușor Dan nu era președinte? (…) Este cea mai bună pedeapsă, ce demonstrație? Gata. Ei vor acum să participăm toți și între cele două tururi, să-l legimitez eu pe Nicușor Dan, nu m-am dus (n.r. – la alegerile din mai). Să câștige Drulă cu 5% participare, care-i problema, oricum câștigă”, a explicat invitatul.

În opinia acestuia, la scrutinul din decembrie votul va fi neîndoios „emoțional”. 

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
19:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
VIDEO Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
19:27
Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
VIDEO Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
17:37
Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
VIDEO Ion Cristoiu descifrează mesajul lui Călin Georgescu. „Vrea să o ajute pe Anca Alexandrescu”
16:49
Ion Cristoiu descifrează mesajul lui Călin Georgescu. „Vrea să o ajute pe Anca Alexandrescu”
VIDEO Nicușor Dan IGNORĂ Constituția cu zâmbetul pe buze. Cristoiu: „E o nouă compromitere a instituției prezidențiale”
15:59
Nicușor Dan IGNORĂ Constituția cu zâmbetul pe buze. Cristoiu: „E o nouă compromitere a instituției prezidențiale”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:20, 02 Nov 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
O anomalie magnetică uriașă de acum 500 de milioane de ani a fost, în sfârșit, explicată
SPORT De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul”
19:50
De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul”
VIDEO Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
19:47
Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
EXTERNE Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
19:46
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
SPORT Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
19:30
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
EXTERNE Trump planifică o operațiune militară în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
19:23
Trump planifică o operațiune militară în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
EXTERNE România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”
19:15
România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”