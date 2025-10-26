Ion Iliescu și Crăciunul studenților din 1968: „Una dintre cele mai bune DOVEZI despre cine era, de fapt, Iliescu”

Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au rememorat contextul anului 1968, un moment-cheie în istoria României comuniste, dar și în formarea liderului care avea să devină peste două decenii președintele țării. Urmăriți aici emisiunea integrală

Deși perioada este marcată de evenimente internaționale tensionate, de Primăvara de la Praga și de gestul lui Ceaușescu de a se distanța public de Moscova, Ion Iliescu rămâne un personaj discret.

„Am ajuns deja la momentul ’69, dar aș vrea să facem un pas în spate în ’68. Cum ne raportăm la Ion Iliescu și la momentul ’68?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

Lavinia Betea a explicat:

„Ion Iliescu nu are niște ieșiri notabile. Este în ton cu ceea ce se întâmplă. Însă aș prefera să lăsăm pentru data viitoare momentul ’68 pentru că maniera în care el se raportează la colindul studenților de la acel Crăciun este una dintre cele mai bune dovezi privind ceea ce s-a speculat atât de mult, că nu știu ce ar fi făcut și cum s-ar fi comportat și cum ar fi fost altfel decât Iliescu, de partea artiștilor și de partea studenților.”

„Colindul studenților”, momentul care l-a dezvăluit pe Iliescu

Lavinia Betea a făcut trimitere la evenimentul din decembrie 1968, cunoscut în istorie drept „colindul studenților”, o manifestare spontană a tinerilor care au ieșit în stradă pentru a cânta colinde.