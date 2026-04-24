„De ce să mai pui un șef? De ce construiești un nou pol de putere? Această tradiție recentă, proaspătă s-a transmis. A trecut un an de când Nicușor, noul președinte, în context de război,de insecuritate teritorială, de proximitate geografică cu un război.Și nu numai atât. Cu amenințări clare în contextul unei crize mondialecare are repercusiuni asupra economiei românești.În contextul unui al doilea front, deschis în Orientul Mijlociu,iarăși cu efecte asupra…Deci sunt crize de securitate, le putem numi generice pe toate. Adunată, dau o mare…Păi tu nu numești un șef la.. Nu numai că nu numești. Pentru că un șef trebuie să ceară un raport, să ceară comisiile, să le pună, să vadă cum facem, să știm și noi ce au făcut”.

„ Ei își caută, în mod natural, niște instrumente ”

Bușcu: Ideea este că, pe cât de util este acest instrument de securitate, Serviciul Român de Informație, sigur și SIE. SIE are deocamdată din regimul vechi, un șef care, de bine de rău, e acolo. Nu se poate să ignori lucrul ăsta. Și atunci ideea că aceste servicii își caută un tătuc, după mine e expirată. Ei își caută, în mod natural, niște instrumente. Îl fac fericit pe cel cu care trebuie să lucreze, așa încât el să le lase să-și facă mendrele.

Cristache: Eu cred că au rămas cu reflexele astea autoritariste. Caută un soi de tătuc care să le zică ce au de făcut și în slujba cu ei. Și cred că l-au găsit în persoana lui Bolojan. Pe fondul ăsta de slăbiciunea lui Nicușor Dan, pe degringolada pesedistă, n-au cum să nu se plieze după cel care îi inspiră cât de cât un soi de autoritate.