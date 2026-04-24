Își caută serviciile secrete un „tătuc"? Prognoza lui Doru Bușcu: „Cred că l-au găsit"

România nu mai are șefi la cârma serviciilor secrete, instituții cheie în arhitectura statului, de 3 ani, în contexul unor multiple crize de securitate globale. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu a analizat implicațiile acestei situații atipice. 
În opinia cunoscutului gazetar, se merge din inerție înainte fără șefi la principalele serviciile secrete, SRI și SIE. Președintele în funcție nu pare preocupat să rezolve acest deficit instituțional.

Nicușor Dan nu e interesat să numească șefi la cârma serviciilor

De ce să mai pui un șef? De ce construiești un nou pol de putere? Această tradiție recentă, proaspătă s-a transmis. A trecut un an de când Nicușor, noul președinte, în context de război,de insecuritate teritorială, de proximitate geografică cu un război.Și nu numai atât. Cu amenințări clare în contextul unei crize mondialecare are repercusiuni asupra economiei românești.În contextul unui al doilea front, deschis în Orientul Mijlociu,iarăși cu efecte asupra…Deci sunt crize de securitate, le putem numi generice pe toate. Adunată, dau o mare…Păi tu nu numești un șef la.. Nu numai că nu numești. Pentru că un șef trebuie să ceară un raport, să ceară comisiile, să le pună, să vadă cum facem, să știm și noi ce au făcut”.

Ei își caută, în mod natural, niște instrumente

Bușcu: Ideea este că, pe cât de util este acest instrument de securitate, Serviciul Român de Informație, sigur și SIE. SIE are deocamdată din regimul vechi, un șef care, de bine de rău, e acolo. Nu se poate să ignori lucrul ăsta. Și atunci ideea că aceste servicii își caută un tătuc, după mine e expirată. Ei își caută, în mod natural, niște instrumente. Îl fac fericit pe cel cu care trebuie să lucreze, așa încât el să le lase să-și facă mendrele.
Cristache: Eu cred că au rămas cu reflexele astea autoritariste. Caută un soi de tătuc care să le zică ce au de făcut și în slujba cu ei. Și cred că l-au găsit în persoana lui Bolojan. Pe fondul ăsta de slăbiciunea lui Nicușor Dan,pe degringolada pesedistă,n-au cum să nu se plieze după cel care îi inspiră cât de cât un soi de autoritate.
Bușcu: Bolojan nu are cum să le fie tătuc. Pentru că nu are pârghii asupra lor. Tătuc le-ar putea fi președintele. Dar președintele care nu vrea să fie tătuc, pur și simplu nu e. Le-a fost în primul mandat al lui Băsescu, Băsescu. I-a format, i-a construit. În al doilea mandat i-au tras preșul de sub picioare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”

Recomandarea video

Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E o sărbătoare continuă”
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
De ce mințim: între fantezie, frică și nevoia de a fi acceptați
FLASH NEWS Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
14:04
Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
FOTO Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
13:57
Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
FLASH NEWS Bolojan promite „magie”. Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile
13:47
Bolojan promite „magie”. Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz vorbeşte de protocolul coaliţiei: „Nu mai valorează nici banii de hârtie. Cu noi, s-a ars puntea”
13:45
Dominic Fritz vorbeşte de protocolul coaliţiei: „Nu mai valorează nici banii de hârtie. Cu noi, s-a ars puntea”
EXCLUSIV Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Bălan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
13:43
Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Bălan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
ULTIMA ORĂ Ministrul Radu Miruţă caută specialişti care pot construi drone militare cu explozibil. Academia Tehnică Militară organizează concurs
13:26
Ministrul Radu Miruţă caută specialişti care pot construi drone militare cu explozibil. Academia Tehnică Militară organizează concurs

