Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”

După ce a spus că victoria lui Peter Magyar reprezintă înfrângerea „tandemului Donald Trump – Vladimir Putin” și că „votul democratic” și-a spus cuvântul la alegerile din Ungaria, Traian Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Astăzi, fostul președinte al României a transmis că noul premier al Ungariei este o copie fiedlă a lui Viktor Orban, doar că puțin mai tânăr.

„Tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, și a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că victoria lui Péter Magyar reprezintă înfrângerea „tandemului Donald Trump – Vladimir Putin”. De asemenea, Băsescu a subliniat că „votul democratic” și-a spus cuvântul la alegerile din Ungaria, în ciuda susținerii de care a beneficiat Orban din partea lui Trup și Putin.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”, a precizat fostul lider de stat pe Facebook.

Fostul președinte a dus înfrângerea suferită de Viktor Orban și mai departe și a transmis că aceasta este un avertisment pentru liderii anti-europeni precum Donald Trump și Vladmir Putin.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate!”, a mai scris Traian Băsescu.

Băsescu s-a răzgândit în privința lui Peter Magyar după o zi

La o zi după postarea de pe Facebook în care Traian Băsescu spunea că poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, s-a râzgândit. Fostul președinte al României și-a schimbat discursul și a declarat într-o intervenție pentru Digi24 că Peter Magyar este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, puțin mai tânăr, dar naționalist, care este împotriva sprijinirii Ucrainei și împotriva intrării acesteia în Uniunea Europeană.

„Nu este posibil. Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán numai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist,este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeanăși m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republicii în Moldova.”, a spus fostul președinte a României.

Fostul lider de stat nu s-a oprit și a continuat seria declarațiilor contradictorii. Acesta a mai spus că noul premier al Ungariei este „un suveranist în sufletul lui” și a subliniat că nu crede că Magyar va aduce schimbări majore odată cu venirea sa la conducere.

„De asemenea, el este un suveranist în sufletul lui. Nu cred că va schimba mare lucru, singur lucru se va schimba, va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro, de care are nevoie, și are dreptul la ele de la Uniunea Europeană”, a transmis Traian Băsescu.

