Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”

Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”

După ce a spus că victoria lui Peter Magyar reprezintă înfrângerea „tandemului Donald Trump – Vladimir Putin” și că „votul democratic” și-a spus cuvântul la alegerile din Ungaria, Traian Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Astăzi, fostul președinte al României a transmis că noul premier al Ungariei este o copie fiedlă a lui Viktor Orban, doar că puțin mai tânăr.

„Tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, și a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că victoria lui Péter Magyar reprezintă înfrângerea „tandemului Donald Trump – Vladimir Putin”. De asemenea, Băsescu a subliniat că „votul democratic” și-a spus cuvântul la alegerile din Ungaria, în ciuda susținerii de care a beneficiat Orban din partea lui Trup și Putin.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”, a precizat fostul lider de stat pe Facebook.

Fostul președinte a dus înfrângerea suferită de Viktor Orban și mai departe și a transmis că aceasta este un avertisment pentru liderii anti-europeni precum Donald Trump și Vladmir Putin.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate!”, a mai scris Traian Băsescu.

Băsescu s-a răzgândit în privința lui Peter Magyar după o zi

La o zi după postarea de pe Facebook în care Traian Băsescu spunea că poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, s-a râzgândit. Fostul președinte al României și-a schimbat discursul și a declarat într-o intervenție pentru Digi24 că Peter Magyar este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, puțin mai tânăr, dar naționalist, care este împotriva sprijinirii Ucrainei și împotriva intrării acesteia în Uniunea Europeană.

„Nu este posibil. Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán numai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist,este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeanăși m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republicii în Moldova.”, a spus fostul președinte a României.

Fostul lider de stat nu s-a oprit și a continuat seria declarațiilor contradictorii. Acesta a mai spus că noul premier al Ungariei este „un suveranist în sufletul lui” și a subliniat că nu crede că Magyar va aduce schimbări majore odată cu venirea sa la conducere.

„De asemenea, el este un suveranist în sufletul lui. Nu cred că va schimba mare lucru, singur lucru se va schimba, va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro, de care are nevoie, și are dreptul la ele de la Uniunea Europeană”, a transmis Traian Băsescu. 

Citește și

FLASH NEWS George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
20:54
George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
FLASH NEWS Traian Băsescu: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán numai că este puțin mai tânăr”
20:25
Traian Băsescu: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán numai că este puțin mai tânăr”
FLASH NEWS Kelemen Hunor vede o împăcare între PNL și PSD. Ce spune despre medierea conflictului Bolojan-Grindeanu de către Nicușor Dan
19:37
Kelemen Hunor vede o împăcare între PNL și PSD. Ce spune despre medierea conflictului Bolojan-Grindeanu de către Nicușor Dan
FLASH NEWS Nava-școală Mircea pleacă într-o nouă misiune. Zeci de cadeți români și străini vor pleca în voiaj să învețe arta marinăriei
17:04
Nava-școală Mircea pleacă într-o nouă misiune. Zeci de cadeți români și străini vor pleca în voiaj să învețe arta marinăriei
FLASH NEWS Ministerul Muncii propune acordarea a peste 100.000 de bilete de tratament balnear. Care sunt condițiile de calificare pentru un bilet
16:48
Ministerul Muncii propune acordarea a peste 100.000 de bilete de tratament balnear. Care sunt condițiile de calificare pentru un bilet
FLASH NEWS Românii afectați de majorarea dobânzilor ar putea cere despăgubiri. USR a depus un proiect de lege în Parlament
16:34
Românii afectați de majorarea dobânzilor ar putea cere despăgubiri. USR a depus un proiect de lege în Parlament
Mediafax
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Ucrainenii ar fi lansat de două ori purtători de rachete în spațiu. Tehnologia ar putea avea aplicații anti-rachetă, inclusiv împotriva sistemului Oreșnik
Mediafax
Trump reacționează la înfrângerea suferită de Viktor Orban: Era prietenul meu, dar nu au fost alegerile mele
Click
Cine sunt suspecții judecați pentru furtul tezaurului dacic. Înțelegerea șocantă făcută de autoritățile olandeze cu hoții
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un nou crater pe Lună, cu un diametru de 225 de metri, a fost fotografiat cu o sondă NASA
