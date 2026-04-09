Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a lansat un atac frontal la adresa președintelui Nicușor Dan, după numirile făcute la conducerea parchetelor. Într-un mesaj public, acesta acuză influența serviciilor secrete în deciziile luate și vorbește despre o ruptură clară între șeful statului și o parte a USR.

„Ai pus toți oamenii agreați de SRI în fruntea parchetelor”

Emanuel Ungureanu susține că numirile făcute de președinte nu ar fi rezultatul unor decizii independente, ci al influenței venite din zona serviciilor de informații.

Nicușor Dan ești un coșmar! (…) te-ai străduit (…) să ne explici de ce ai pus toți oamenii agreați de SRI în fruntea parchetelor”, afirmă deputatul, care sugerează că aceste decizii ar fi fost dictate din exterior.

Mai mult, acesta merge și mai departe și pune sub semnul întrebării autonomia președintelui: „Nu cred, Nicușor, că ai luat decizii cu mintea ta, ai ascultat de generalul Ionescu de la SRI”.

Critici la adresa influenței serviciilor: „SRI a făcut și desfăcut guverne”

În același context, deputatul afirmă că PSD ar fi doar „intermediarul” acestor influențe, nu actorul principal.

E corect când ai spus Nicușor și te cred, nu PSD a făcut numirile la cele mai importante unități de parchet, așa este, PSD este cel mai controlat partid de către Securistan, ei doar au fost intermediarii, executanții voinței Serviciilor. Noi, cei din USR, nu te-am ales din dragoste, ci din disperare (…) USR nu este, nu a fost și nu va fi pentru tine ce a fost PNL pentru Iohannis”, afirmă Ungureanu.

El subliniază că partidul susține controlul civil asupra serviciilor, în timp ce îl acuză pe Nicușor Dan că ar avea încredere în conducerea militară a SRI.

Nicușor, noi, cei din USR, nu te-am ales președinte din dragoste, ci din disperarea că România ajunge pe mâna extremiștilor, sprijiniți, tocmai, de partea întunecată a Serviciilor.
Nu știu dacă ți-ai dat seama, până ieri, dar USR nu este, nu a fost și nu va fi pentru tine, ce a fost PNL pentru Iohannis!!!
Noi, useriștii, detestăm sincer Securistanul, tu nu, ne despărțim aici.
Nicușor, mă tem că vei avea un singur mandat de președinte și vei ajunge să fii mai detestat, de partea reformistă a societății, chiar și decât Iohannis, ceea ce, nu e ușor…
Nicușor, SRI a făcut și desfăcut guverne în ultimii 35 de ani, ei au coordonat scoaterea USR de la guvernare pe vremea lui Câțu și apoi, la una dintre vilele SRI, sub supravegherea lui Hellvig, fostul șef SRI, au instalat guvernul Ciucă-Ciolacu”

Acuzațiile punctuale ale lui Ungureanu: „Voineag, zero barat profesional”

Deputatul critică direct una dintre numirile făcute la vârful parchetelor.

„L-ai numit pe Voineag adjunct la Parchetul General (…) omul acesta este zero barat profesional”, susține Ungureanu.

De asemenea, el pune sub semnul întrebării discursul despre meritocrație: „Despre ce meritocrație vorbești, Nicușor Dan? Ne iei de proști?”

„Vei avea un singur mandat”

În final, mesajul capătă o dimensiune politică explicită. Ungureanu avertizează că actualele decizii ar putea costa scump în plan electoral.

„Mă tem că vei avea un singur mandat de președinte și vei ajunge să fii mai detestat (…) decât Iohannis”, afirmă acesta.

Totodată, deputatul anunță că va deveni „cel mai mare critic” al președintelui atunci când va considera necesar.

