Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre viața de comunist în ilegalitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Comuniștilor li se cerea atunci să facă lungi drumuri, să țină ședințe de partid noaptea, să mobilizeze masele. Erau niște lucruri foarte grele, care necesitau curaj, care necesitau sănătate de fier”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum a ezitat Gheorghe Gheorghiu-Dej la numirea în funcție a lui Ion Iliescu. Acesta ar fi ezitat pe motiv de potrivire a unui inginer la secția de propagandă. Dej ar fi decis în favoare, în cele din urmă, datorită modului în care Iliescu reușea să comunice. În plus, cerința de numire în funcție ar fi venit chiar de la Nicolae Ceaușescu, secretarul cu organizatoricul. Dej avea și reticențe în ceea ce îl privea pe Iliescu, din cauza tatălui acestuia. Alexandru Iliescu nu a decât un „intrigant” în fața lui Dej. Betea menționează și modul în care tatăl lui Iliescu s-a stins din viață. Acesta ar fi fost bolnav atât cu inima, cât și cu rinichii. Cu viața grea de propagandist comunist, trăită în ilegalitate, Alexandru Iliescu s-ar fi confruntat cu mari probleme de sănătate care l-au și ucis.