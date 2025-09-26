Lavinia Betea: „Biografiile comuniștilor au un pattern. Ion Iliescu apare ca un copil cu un destin nefericit”

În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre tiparul biografiilor comuniștilor și felul în care acestea erau construite. Ea a explicat de ce Ion Iliescu reprezintă un caz aparte în această schemă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Biografiile justificau originea socială

Lavinia Betea a arătat că, în cazul oamenilor politici comuniști, biografiile nu reflectau realitatea, ci urmau o formulă standardizată. Acestea erau construite pe baza dosarelor de cadre și a autobiografiilor depuse pentru primirea în partid.

„Biografiile întotdeauna se romanțează în cazul oamenilor politici, cu atât mai mult atunci când e vorba de comuniști în ilegalitate și de cei care au fost demnitari comuniști. Există un pattern al biografiei de comuniști și patternul acesta este dat de dosarul de cadre, un portret robot. Portretul acesta robot îl dau rubricile dosarului de cadre și rubricile precomandărilor sau ale autobiografiilor de primire în partid. Și începe cam așa. Cine este subsemnatul? Cine este obiectul respectivei investigații? Și în autobiografie subsemnatul cutare, născut în data cutare, în locul cutare, din părinți. Și urmează biografiile pe scurt ale părinților. Aceste biografii justifică originea socială pe care și-a trecut-o candidatul de primire în partid sau cel care este propus pentru funcții superioare de partid”, spune Lavinia Betea.

Lavinia Betea: „Ion Iliescu este un personaj extraordinar de interesant”

Istoricul a subliniat că, analizând copilăria și familia lui Ion Iliescu, descoperim un destin care pare marcat de nefericire încă din primii ani de viață.