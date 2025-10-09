Lavinia Betea: „Ceaușescu nu părea să înțeleagă rostul intelectualilor. Lui Iliescu nu i s a permis să evolueze”

Lavinia Betea explică în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache evoluția morală, psihologică și ideologică a lui Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, subliniind asemănările și diferențele dintre ei ca lideri comuniști din generații diferite. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Lavinia Betea susține că, deși profilurile lor morale și intențiile pot părea similare, Ceaușescu aparține celei de-a doua generații de lideri comuniști, profund marcați de mediul în care au trăit și de ideologia originală a comunismului, care privilegia muncitorii ca motor al progresului.

Ionuț Cristache: „Cât de asemănători era Ceaușescu cu Iliescu ca profil moral, psihologic, ca intenții, ca structură? “ Lavinia Betea: „Foarte asemănător. Da, doar că Nicolae Ceaușescu, reprezintă a doua generație de lideri comuniști aici, la nivelul României. Aici vorbim de un schimb de generații, promotorii ai aceleași ideologii, însă sunt niște generații profund marcate de medil în care trăiesc Dej, Ceaușescu. Dej, în primul rând, este exponent acelui timp care concordă cu ideologia comunistă originală, în care muncitorii sunt aceia care reprezintă progresul” , subliniază Lavinia Betea.

Betea arată că Ceaușescu nu a înțeles pe deplin rolul oamenilor de știință și intelectualilor în revoluția tehnico-științifică. În schimb, Ion Iliescu este un exponent al celei de-a treia generații de lideri comuniști, confruntat cu schimbările profunde din era digitală și globalistă a celei de-a treia revoluții industriale, dar cenzura și contextul politic l-au împiedicat să evolueze conform convingerilor sale.