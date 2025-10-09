Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Lavinia Betea: „Ceaușescu nu părea să înțeleagă rostul intelectualilor. Lui Iliescu nu i s a permis să evolueze”

Lavinia Betea: „Ceaușescu nu părea să înțeleagă rostul intelectualilor. Lui Iliescu nu i s a permis să evolueze”

Serdaru Mihaela
09 oct. 2025, 19:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Lavinia Betea: „Ceaușescu nu părea să înțeleagă rostul intelectualilor. Lui Iliescu nu i s a permis să evolueze

Lavinia Betea explică în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache evoluția morală, psihologică și ideologică a lui Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, subliniind asemănările și diferențele dintre ei ca lideri comuniști din generații diferite. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Lavinia Betea susține că, deși profilurile lor morale și intențiile pot părea similare, Ceaușescu aparține celei de-a doua generații de lideri comuniști, profund marcați de mediul în care au trăit și de ideologia originală a comunismului, care privilegia muncitorii ca motor al progresului.

Ionuț Cristache: „Cât de asemănători era Ceaușescu cu Iliescu ca profil moral, psihologic, ca intenții, ca structură? “

Lavinia Betea: „Foarte asemănător. Da, doar că Nicolae Ceaușescu, reprezintă a doua generație de lideri comuniști aici, la nivelul României. Aici vorbim de un schimb de generații, promotorii ai aceleași ideologii, însă sunt niște generații profund marcate de medil în care trăiesc Dej, Ceaușescu. Dej, în primul rând, este exponent acelui timp care concordă cu ideologia comunistă originală, în care muncitorii sunt aceia care reprezintă progresul” , subliniază Lavinia Betea.

Betea arată că Ceaușescu nu a înțeles pe deplin rolul oamenilor de știință și intelectualilor în revoluția tehnico-științifică. În schimb, Ion Iliescu este un exponent al celei de-a treia generații de lideri comuniști, confruntat cu schimbările profunde din era digitală și globalistă a celei de-a treia revoluții industriale, dar cenzura și contextul politic l-au împiedicat să evolueze conform convingerilor sale.

„Nicolae Ceaușescu, deși vorbea atât de mult despre revoluția tehnico-științifică, nu părea să înțeleagă rostul pe care îl au oamenii de știință, creatorii, intelectualii, Gorbaciov din acest punct de vedere, i-o luase înainte. În schimb, Ion Iliescu este un exponent al liderilor comuniști de cea de-a treia generație. Intrăm în cea de-a treia revoluție industrială, era digitală, care nu mai este posibilă. L-au copleșit și pe el. Nu i-au permis să evolueze în această ipostază pentru care el se simțea chemat de exponent a celei de-a treia generații de comuniști” , conchide Lavinia Betea

