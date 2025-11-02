Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?”

Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?”

02 nov. 2025, 15:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au discutat pe marginea unuia dintre episoadele cele mai contondente dintre președintele Republicii Socialiste România și prim secretarul de partid Ion Iliescu.

Este momentul în care alura intelectuală a primului președinte de după Revoluție începe să irite tot mai vizibil predilecția dictatorului pentru activiștii de partid, interesați – măcar în aparență – de binele poporului.

Vizita compromisă de un om al muncii

„Întâi lua cuvântul primul secretar care era un fel de amfitrion. După ce deschidea ședința, formula consacrată ar fi fost: îl rugăm pe tovarășul să ia cuvântul. Iar Iliescu, după spusele lui în interviurile date după 1990, spune că a deranjat foarte tare pe unii că a zis: îi dau cuvântul tovarășului Nicolae Ceaușescu și nu că-l rugăm. De fapt, iată ceea ce l-a înfuriat foarte tare pe Ceaușescu, exista în programul unei vizite un desfășurător. (…)

Când intră într-o astfel de incintă Ceaușescu, de deasupra copertinei de la intrare, când să pășească tovarășul se agită un alt tovarăș, local. Care îi strigă de acolo de sus, cu o jalbă ridicată, tovarășul Ceaușescu, vreau să vorbesc cu dvs. La care Ceaușescu îi dă replica: Dacă vrei să vorbești cu mine, coboară să stăm de vorbă”.

Iliescu: Am fost învinuit de intelectualism

În altă ordine de idei, muncitorul care l-a interpelat pe Tovarășul a fost doar pretextul pentru ca Ceaușescu să trădeze o aversiune crescândă față de fostul său favorit, succesorul său, cum se vehicula în acea perioadă.

„Evident că nu stă de vorbă în fața mulțimii care aplauda. Nu știu dacă a stat de vorbă înăuntru. Am cunoscut dintre aceia care au fost de față când Ceaușescu furios îi spune primului secretar: Tu, Iliescule, ce faci aici? Omul cerea îndreptățit o locuință, era pe listă. Tu de ce te ocupi dacă nu de a rezolva problemele locuințelor oamenilor muncii? Aveți de toate, nu știu câți angajați în construcții, institut de proiectare. Era mai mult decât o aluzie la preferințele de care Iliescu va face atât de mult caz. Zice el, am fost învinuit de intelectualism, a povestit istoricul Lavinia Betea în studioul Gândul.

