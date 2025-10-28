Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el

28 oct. 2025, 17:31, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În condiții aproape identice de austeritate și criză economică, premierul reacționează foarte diferit de alți politicieni de marcă, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Într-o amplă discuție despre adevărata stare de lucruri din sânul coaliției, social-democrata a criticat faptul că premierul Ilie Bolojan practic blochează alianța, dar este și lipsit de empatie generală față de sacrificiile pe care le fac românii sub guvernarea sa. 

E vorba atât de pachetul de măsuri fiscale și reforma administrativă inițiată de Ilie Bolojan, cât și de atitudinea sa generală, lipsită de empatie și înțelegere față de oamenii afectați direct de măsurile sale.

„Dacă PSD-ul nu era la guvernare acum, situația era mult mai gravă”

„Dacă PSD-ul nu era la guvernare acum, situația era mult mai gravă”, apreciază politiciana, care a explicat detaliat eforturile făcute de partidul său pentru a mai atenua din impactul măsurilor draconice ale Guvernului. Aceasta a dat și un contra-exemplu, cu referire la perioada 2010, una foarte asemănătoare cu cea de acum, fiind vorba tot de o perioadă de o austeritate care a rămas în mentalul colectiv. Urmăriți aici emisiunea integrală.

În viziunea Liei Olguța Vasilescu, liderii crizei precedente au fost incomparabil mai umani față de liberalul din fruntea Guvernului. Aceasta și-a motivat afirmația că i-a cunoscut pe aceștia și poate face o comparație justificată.

Adică 2010 era minciună, pentru că Emil Boc și Traian Băsescu versus Bolojan, eu cred că erau mai empatici decât el. Mie așa îmi face impresia, cunoscându-l și pe Emil Boc, cunoscându-l acum și pe Bolojan”, a afirmat edilul municipiului Craiova.

