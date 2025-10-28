Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre tensiunile din Coaliție și a spus că premierul Ilie Bolojan acționează singur și nu se consultă cu partenerii de guvernare. Vicepreședinta PSD a afirmat că multe dintre decizii sunt luate „în cerc restrâns”, iar social-democrații sunt puși în fața faptului împlinit. Urmăriți aici emisiunea integrală

Întrebată dacă atitudinea premierului a surprins-o, Vasilescu a spus că foarte mult, deși „îl știa” încă din perioada în care era primar la Oradea.

„Pe mine m-a surprins foarte mult. Îl știam din perioada când era primar. Nu aveam de unde să știu cum este la Oradea, dar am aflat că ei, de fapt, n-au avut niciodată opoziție acolo. Iar opoziția asta e și ea bună la ceva, pentru că te mai face să mai vezi și greșelile.”

Lia Olguța Vasilescu a spus că nu știe cu cine se consultă Bolojan, deși pachetele de reforme trec prin Cabinetul acestuia, fără acordul partenerilor din Coaliție.

„Nu știu să vă spun cu cine se consultă. Și pachetul pe Justiție, de exemplu, a fost lucrat la Cabinetul premierului, dar nu știu să vă spun cu cine,” a adăugat aceasta.

Ionuț Cristache a remarcat că, dacă premierul nu se consultă nici cu PSD, nici cu USR, „țara pare condusă de o camarilă necunoscută,” iar Vasilescu a replicat „Nu chiar cu cuvintele astea, dar da, cam asta e ideea.”

Edilul Craiovei a menționat, încă o dată, că dacă nu se ține cont de PSD, se va ajunge la ruperea Coaliției.