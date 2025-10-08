Marcel Ciolacu: „Vom reuși să obținem Programul Visa Waiver”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu spune că vom reuși să obținem din nou Programul Visa Waiver. Fostul premier spune că problema a fost de fapt relația cu Administrația Trump. Vezi emisiunea integrală aici.

„Eu sunt ferm convins că vom reuși până la urmă. Păcat că reușisem acest lucru, pe lângă Schengen, și am intrat în acest context. A fost o luptă politică și anumiți politicieni și-au pus, specific românilor, cum am făcut și la Uniunea Europeană, în cadrul Comisiei Europene, unde ne-am bălăcărit unii pe alții, uitând faptul că suntem cu toții români și suntem datori românilor și României, același lucru s-a întâmplat și în relația cu Administrația Trump”