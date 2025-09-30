Marius Lulea contestă modul în care funcționează instituțiile statului: „CCR e inutilă, ar trebui DESFIINȚATĂ”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a susținut că instituțiile statului nu mai funcționează corespunzător și că Parlamentul și Curtea Constituțională și-au pierdut rostul. El afirmă că legislativul nu mai are putere reală de decizie, iar CCR a devenit doar un instrument de cenzură, care ar trebui desființat.. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Parlamentul, după părerea mea, azi are un rol decorativ. Cei care sunt angajați nu au nicio decizie. Avem o problemă foarte mare cu modul în care funcționează statul român și, dacă noi nu le rezolvăm, ele nu se vor întâmpla efectiv. Eu consider că e inutilă Curtea Constituțională, a devenit o componentă de cenzură. Trebuie să înțelegem realitatea de azi din România și CCR ar trebui să fie eliminată și deciziile să fie luate de curțile supreme,” a transmis Lulea.