Marius Lulea, întrebat dacă AUR va face front comun cu Călin Georgescu: „Ar trebui să existe o traiectorie COMUNĂ”

„Exista vreo intenție din partea AUR să faceți front comun cu Georgescu? Din punctul meu de vedere ar trebui să existe o traiectorie comună politică. Gerogescu își dorește să facă politică, dar fără un partid politic. În consecință, ce pot eu să fac?”, a spus Lulea.