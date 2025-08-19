Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marius Tucă: „România nu mai există pe HARTĂ, e o gaură neagră”

Marius Tucă: „România nu mai există pe HARTĂ, e o gaură neagră”

Bianca Dogaru
19 aug. 2025, 17:46, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Marius Tucă: „România nu mai există pe HARTĂ, e o gaură neagră”

Marius Tucă a fost invitat, marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” și a analizat statutul României pe plan extern, având în vedere absența președintelui Nicușor Dan de la cele mai importante evenimente desfășurate în ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Marius Tucă a declarat în cadrul emisiunii faptul că România „nu mai există” pe harta Europei, din cauza lipsei de reacție a autorităților și a președintelui Nicușor Dan în fața marilor evenimente care s-au desfășurat în ultimele zile. Tucă a menționat că Nicușor Dan se afla în afara scenei politice în momentul în care marii lideri europeni și americani se întâlneau pentru a decide soarta războiului din Ucraina și totodată soarta Europei.

„România, în momentul acesta nu mai există pe hartă. Dacă cineva ar vrea să deseneze harta Europei, după toate aceste întâlniri, după tot ce s-a întâmplat de vineri încoace, România ar dispărea de pe hartă. E o gaură neagră, nu mai există pe hartă. Nicușor Dan și Țoiu, prin toate aceste comunicate schizofrenice, nu numai că România nu mai există pentru SUA, dar nu mai există nici în Europa. În timp ce ăștia discutau soarta lumii și soarta Europei în ceea ce privește războiul din Ucraina, Nicușor Dan era pe coclauri, pe câmpii,” a declarat Marius Tucă.

În același context, Tucă l-a denumit pe Nicușor Dan un „influencer” și un „ONG-ist”, îndepărtându-l de statutul de președinte.

„El nu este președinte, el este un influencer, ONG-ist care merge prin țară,” a mai adăugat acesta.

 

