Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate

Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate

21 ian. 2026, 15:36, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, analistul de politică externă.Ștefan Popescu, a comentat alături de jurnalistul Ionuț Cristache atmosfera forumului de la Davos, care a devenit câmpul de luptă unde marile puteri își dispută o nouă ordine mondială. În opinia invitatului, absența șefului statului denotă o problemă de personalitate, care va avea repercusiuni nefaste în planul politicii externe a României. 

Nicușor Dan nu avea voie să nu fie la Davos, eveniment unde se dă ora exactă în materie de negocieri geopolitice și sfere de influență, apreciază Ștefan Popescu.

O șansă unică pentru conturarea unei agende în vederea vizitei la Casa Albă

Davos nu trebuia ratat. Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate. Cred că ar fi fost o oportunitate extraordinară ca președintele României să meargă acolo, să discute chiar cu liderii mondiali. Apropo, că tot spunea președintele că nu avem o agendă conturată cu Statele Unite, ar fi putut să-și îmbogățească agenda în discuțiile cu comunitatea de business americană care vine acolo. Ar fi putut să ne dea idei, să-i dea idei astfel încât să meargă la Trump cu o agendă. Nu erau momente să le rateze președintele. Bulgaria, Grecia, Albania merg reprezentate de premieri. Polonia are o impozantă delegație, se remarcă și prin organizarea unui eveniment în cadrul Davosului. Țările din regiune nu ratează un asemenea eveniment”, a comentat Popescu.

”În 8 luni am văzut dezinteresul”

Analistul a mai observat că Nicușor Dan ar fi putut face mai mult în materie de relaționare externă, în cele 8 luni de când este președintele României.

Este o perioadă suficient de mare pentru a vedea interesul în materie de politică externă, sau mai bine spus dezinteresul. În 8 luni puteai să vizitezi ca președinte toate capitalele europene. Ce se întâmplă acum era ușor de anticipat. Cred că un dialog care ar fi ajutat și la o socializare a președintelui… una e să vorbești la telefon cu un omolog. Altfel ar fi decurs o anumită discuție pentru a observa viziunea diverșilor noștri interlocutori din Uniunea Europeană, a completat invitatul. 

„Eu nu umblu teleleu prin lume”

  • „Eu nu umblu teleleu prin lume” a fost răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan, transmis de consilierul prezidenţial pe probleme de securitate internă, Marius Lazurca, în cadrul unui interviu televizat, cu privire la motivul pentru care preşedintele Nicuşor Dan refuză, pentru a doua oară, să participe la un alt eveniment mondial de amploare la care vor participa aproape 400 de lideri politici de vârf.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse

DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
16:33
De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
EXCLUSIV Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul ministrului Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta
13:15
Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul ministrului Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta
EXCLUSIV Va fi scos USR de PSD din coaliție? Grindeanu: Anumiți miniștri își fac specializarea la locul de muncă
12:52
Va fi scos USR de PSD din coaliție? Grindeanu: Anumiți miniștri își fac specializarea la locul de muncă
DECLARAȚII EXCLUSIVE Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
09:54
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
CONTROVERSĂ Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”
18:27
Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”
ACUZAȚII Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
17:24
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
COMUNICAT Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
16:40
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
ACTUALITATE Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
16:30
Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii
REACȚIE George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
16:27
George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”
ECONOMIE Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat
16:12
Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat
FLASH NEWS Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv”
16:08
Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv”
ULTIMA ORĂ Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu
15:54
Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu

Cele mai noi

Trimite acest link pe