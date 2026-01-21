Invitatul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, analistul de politică externă.Ștefan Popescu, a comentat alături de jurnalistul Ionuț Cristache atmosfera forumului de la Davos, care a devenit câmpul de luptă unde marile puteri își dispută o nouă ordine mondială. În opinia invitatului, absența șefului statului denotă o problemă de personalitate, care va avea repercusiuni nefaste în planul politicii externe a României.

Nicușor Dan nu avea voie să nu fie la Davos, eveniment unde se dă ora exactă în materie de negocieri geopolitice și sfere de influență, apreciază Ștefan Popescu.

O șansă unică pentru conturarea unei agende în vederea vizitei la Casa Albă

”Davos nu trebuia ratat. Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate. Cred că ar fi fost o oportunitate extraordinară ca președintele României să meargă acolo, să discute chiar cu liderii mondiali. Apropo, că tot spunea președintele că nu avem o agendă conturată cu Statele Unite, ar fi putut să-și îmbogățească agenda în discuțiile cu comunitatea de business americană care vine acolo. Ar fi putut să ne dea idei, să-i dea idei astfel încât să meargă la Trump cu o agendă. Nu erau momente să le rateze președintele. Bulgaria, Grecia, Albania merg reprezentate de premieri. Polonia are o impozantă delegație, se remarcă și prin organizarea unui eveniment în cadrul Davosului. Țările din regiune nu ratează un asemenea eveniment”, a comentat Popescu.

”În 8 luni am văzut dezinteresul”

Analistul a mai observat că Nicușor Dan ar fi putut face mai mult în materie de relaționare externă, în cele 8 luni de când este președintele României.

Este o perioadă suficient de mare pentru a vedea interesul în materie de politică externă, sau mai bine spus dezinteresul. În 8 luni puteai să vizitezi ca președinte toate capitalele europene. Ce se întâmplă acum era ușor de anticipat. Cred că un dialog care ar fi ajutat și la o socializare a președintelui… una e să vorbești la telefon cu un omolog. Altfel ar fi decurs o anumită discuție pentru a observa viziunea diverșilor noștri interlocutori din Uniunea Europeană, a completat invitatul.

„Eu nu umblu teleleu prin lume”

„Eu nu umblu teleleu prin lume” a fost răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan, transmis de consilierul prezidenţial pe probleme de securitate internă, Marius Lazurca, în cadrul unui interviu televizat, cu privire la motivul pentru care preşedintele Nicuşor Dan refuză, pentru a doua oară, să participe la un alt eveniment mondial de amploare la care vor participa aproape 400 de lideri politici de vârf.

