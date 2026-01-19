Ion Cristoiu: O dezamăgire previzibilă: Marele Suveranist Marius Lazurca

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție interviul acordat de Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, la Antena 3 CNN.

„Marius Lazurca, surprinzătorul numit consilier prezidențial și învăluit într-o aură de mare om de cultură, de savant, de intelectual, de cărturar și mai ales de suveranist, a acordat un interviu Antenei 3. A fost o premieră să vedem și noi pe această legendă vie a Administrației Prezidențiale, mai ales că prin cafenele, redacții, bulevarde au circulat zvonuri despre domnia sa ca întruchiparea suveranismului modern, european, spre deosebire de suveraniștii ceilalți care nu sunt europeni.

Pentru mine, interviul a fost o cumplită dezamăgire, cel puțin din 2 motive. În primul rând, domnia sa s-a prezentat ca un fel de scutier al președintelui. Cred că la 2, 3 propoziții era o invocare elogioasă a lui Nicușor Dan. A fost un interviu de cântare a lui Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

„Nu cred că domnul Marius Lazurca vede în Nicușor Dan ceea ce noi nu vedem”

„Asta îmi amintește că, întâlnindu-mă eu pe vremea lui Klaus Iohannis, în particular, cu un demnitar pe care îl respectam până în acel moment, mai era încă cineva, tot un jurnalist, și a venit vorba de Klaus Iohannis. (…) Demnitarul mai că nu se ridica în picioare de câte ori vorbea despre președinte. Acum, probabil că în încăperea aia era microfoane de era el atât de slugarnic, la distanță. Repet, nu poți să fii demnitar în regimul lui Nicușor Dan, sau consilier, să-l înjuri sau să te detașezi.

Dar ceva din atitudinea lui Ludovic Orban (…) se impunea, era ceva… A fost ceva groaznic. Simțeam nevoia să cânt, în fals, imnul de stat, în picioare, urmărind acest interviu despre cum analizează Nicușor Dan, ce măreț e Nicușor Dan, (…). Aceste slugărnicii sunt cu cântec, pentru că nu cred că domnul Marius Lazurca vede în Nicușor Dan ceea ce noi nu vedem. Adică o personalitate zdrobitoare. Domnia sa probabil că e în cărți, ca să fie numit la SIE, și dă și el din aripioare.

În al doilea rând, m-au stupefiat preciozitățile. Este ceva… este genul de Gabriel Liiceanu. (…) Să vă dau un exemplu. A explicat de ce nu se duce Nicușor Dan la Davos. (…) Ce vrea să spună cărturarul suveranist? Că Nicușor Dan nu se duce la Davos deoarece n-au reușit consiliarii și administrația să pregătească niște întâlniri. Ca de obicei, el este izolat la aceste reuniuni. Deci, oricum am înțeles că președintele nu poate umbla teleleu. O dezamăgire”, a conchis publicistul.

