E greu de imaginat o modalitate mai discordantă prin care Donald Trump să marcheze prima aniversare a celei de-a doua învestiri a sa decât participând la reuniunea anuală a liderilor globali organizată de Forumul Economic Mondial la Davos.

Când va vorbi la Davos, președintele SUA va contesta – fie intenționat, fie nu – însăși noțiunile de cauză comună globală pe care Forumul Economic Mondial Davos a fost menit să le promoveze.

„Klaus Schwab a fondat Forumul Economic Mondial în 1971, la un deceniu după înființarea Consiliului Atlantic, pornind de la o premisă post-al Doilea Război Mondial, care a rezistat până de curând: o mai mare cooperare în materie de securitate, interdependența economică, cooperarea instituțională și regulile comune ar putea preveni o altă catastrofă globală și ar putea promova o pace și o prosperitate mai durabile, într-un mod care să servească și intereselor SUA”, amintește Frederick Kempe, președintele și directorul executiv al Atlantic Council.

Donald Trump și-a pregătit scena

Donald Trump ajunge în Elveția astăzi, fiind probabil cel mai sceptic față de această presupunere internaționalistă care a ocupat vreodată Biroul Oval.

Sâmbătă, președintele Trump a pregătit scena și a amenințat cu noi tarife vamale de 10% asupra națiunilor europene care stăteau în calea eforturilor sale sporite de a achiziționa teritoriul danez Groenlanda.

La rândul lor, liderii europeni iau în considerare o serie de posibile contraatacuri economice. Financial Times relatează

„Cunoscut sub numele de ACI, acesta este considerat opțiunea nucleară, deoarece ar putea impune limite investițiilor străine directe, ar putea restricționa accesul furnizorilor americani la piața UE (excluzându-i de la licitațiile publice) și ar putea impune restricții la exportul și importul de bunuri și servicii.

Asta transformă Davos, a cărui temă din acest an este «Un spirit al dialogului», în epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din memoria contemporană.

Liderii europeni speră că pot ajunge încă la un alt acord cu Trump. Acestea fiind spuse, un oficial aliat de rang înalt mi-a spus că este greu de imaginat un teren comun, având în vedere poziția «absolutistă» a lui Trump, conform căreia singurul rezultat pe care îl va accepta este ca Groenlanda să devină proprietatea SUA.

Un alt oficial european mi-a descris-o pe Trump ca pe un bătăuș aberant, dispus să riște optzeci de ani de încredere transatlantică acumulată pentru a-și atinge ambițiile teritoriale”, continuă Frederick Kempe analiza publicată de Atlantic Council.

„Trumpismul” va inaugura o ideologie nouă?

Ceea ce captivează și mai mult conversația de la Davos este operațiunea militar-judiciară a lui Trump, care l-a adus pe liderul venezuelean Nicolás Maduro la New York pentru a se confrunta cu acuzații penale, parte a unei concentrări sporite asupra emisferei vestice prin „Corolarul Trump” la Doctrina Monroe.

Dar și:

Amenințările sale intermitente de a ataca ținte iraniene ca răspuns la uciderea protestatarilor de către Teheran.

Ancheta penală a Departamentului de Justiție al SUA asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

Plus o serie de evenimente interne care au făcut titluri la nivel mondial, cea mai semnificativă fiind moartea lui Renee Good la Minneapolis, comisă de un agent al Serviciului de Imigrări și Vămi.

„Mulți din baza electorală a lui Trump acuză că acesta acordă mult prea multă atenție afacerilor globale în detrimentul propriilor dificultăți economice.

Cu toate acestea, nu vă așteptați ca atenția lui Trump să se schimbe – nici măcar într-un an electoral de la mijlocul mandatului, când poziția republicanilor în Congres este pusă la îndoială.

Privirea lui Trump este axată pe istorie, nu pe locurile din Congres.

În 2018 , la începutul primei sale administrații, a declarat la Davos: „America pe primul loc nu înseamnă doar America. Când Statele Unite cresc, la fel crește și lumea.”

În 2020, cu zece luni înainte de înfrângerea sa electorală, a evidențiat două acorduri comerciale pe care tocmai le încheiase, unul cu China și celălalt cu Mexicul și Canada. «Aceste acorduri reprezintă un nou model comercial pentru secolul XXI – acorduri echitabile, reciproce și care prioritizează nevoile lucrătorilor și ale familiilor».

În 2025, la trei zile după a doua sa inaugurare, a stabilit un ton mult mai agresiv. Apărând de la distanță prin video, Trump a declarat începutul «unei epoci de aur a Americii», vorbind despre cele mai importante alegeri americane din ultimii 129 de ani, criticându-l pe predecesorul său, președintele Joe Biden, și anunțând o serie de ordine executive pentru a aborda o «calamitate», în special în ceea ce privește imigrația, criminalitatea și inflația.

„Aceste tendințe tind să persiste”

Trump spus puține despre tarifele vamale care aveau să urmeze.

«Se spune că există o lumină care strălucește peste tot în lume de la alegeri», a declarat Trump mulțimii de la Davos.

Încă este incert dacă Trumpismul va inaugura o ideologie nouă și durabilă de un anumit fel.

Președintele american Franklin Delano Roosevelt a adus lumii liberalismul New Deal, o ideologie care a rămas până în zilele noastre; președintele american Ronald Reagan a inaugurat o eră a conservatorismului internaționalist care a câștigat Războiul Rece alături de aliați, iar aceasta încă persistă.

„Atunci când președinții americani rup cu trecutul și inaugurează noi ere, aceste tendințe tind să persiste”, mai scrie Frederick Kempe.

De ce contează Davos? „În acest punct de inflexiune, toate cele trei ere se ciocnesc”

Ceea ce a persistat în ultimul an – o schimbare palpabilă la Davos – este erodarea vechilor certitudini. Accentul pus de Trump pe tarife, politica industrială și securitatea economică a redesenat regulile și atitudinile comerciale globale.

Scepticismul său față de acordurile multilaterale i-a forțat pe aliați și parteneri să pună la îndoială sistemele de care au depins încă din al Doilea Război Mondial.

„Concentrarea directă a lui Trump asupra frontierelor, dominației energetice și emisferei vestice îi face pe partenerii globali să își regândească propriile concepte de geografie și putere.

Davos contează săptămâna aceasta nu prin prisma faptului dacă Trump își va converti ascultătorii la viziunea sa asupra lumii, ci mai degrabă pentru că lumea a început deja să se schimbe în jurul celor adunați acolo.

Vocabularul de la Davos – al cooperării și convergenței – coexistă acum cu noul limbaj al fragmentării, interesului național și autonomiei strategice.

Când va apărea la Davos, Trump va sosi cu ambițiile unui președinte al secolului al XIX-lea care se confruntă cu lideri cu o mentalitate specifică secolului XX, inadecvată incertitudinilor unei lumi a secolului XXI. În acest punct de inflexiune, toate cele trei ere se ciocnesc. Nu există un scenariu stabilit pentru ceea ce urmează”, încheie Frederick Kempe.

