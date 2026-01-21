Prima pagină » Știri politice » România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse

România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse

Olga Borșcevschi
21 ian. 2026, 14:22, Știri politice
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare - Surse

Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la reuniunea de la Davos nici pentru „Consiliu pentru Pace”, inițiativă lansată de liderul american Donald Trump, potrivit unor surse de la Cotroceni citate de Antena 3 CNN. De asemenea, cel mai pobabil România va refuza invitația de a adera la acest Consiliu din cauză că nu are un miliard de dolari atât cât ar fi cotizația.

Cu o zi înainte, Nicușor Dan anunțase public că privește favorabil demersul președintelui american privind promovarea păcii și securității internaționale și că analizează impactul pe care Carta Board of Peace l-ar putea avea asupra intereselor României.

„Expectativă analitică” și consultări la nivel european

Sursele de la Cotroceni citate de Antena 3 CNN detaliză că România se află într-o stare de „expectativă analitică” și că, în acest moment, nu există o decizie privind aderarea la Consiliu pentru Pace, subiectul fiind încă în analiză.

Potrivit acelorași surse, mâine sunt programate consultări cu alți lideri europeni, în cadrul Consiliului European, pe această temă.

O altă explicație invocată de sursele de la Cotroceni este legată de componenta financiară.

De asemenea, România nu ar avea „bază fiscală” pentru a intra în Consiliu pentru Pace, ceea ce înseamnă că nu dispune de suma necesară, estimată la un miliard de dolari.

Nicuşor Dan analizează compatibilitatea cu angajamentele internaționale ale României

Administrația Prezidențială a transmis marți, 20 ianuarie, că președintele României a început un proces amplu de analiză a inițiativei americane, pentru a evalua compatibilitatea acesteia cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

„Preşedintele Nicuşor Dan salută iniţiativa preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore”, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit Cotroceniului, șeful statului a declanșat o analiză detaliată a documentului fondator al inițiativei.

„A demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi al Uniunii Europene”.

Obiectivul evaluării este clarificarea modului în care România s-ar putea raporta la această inițiativă fără a-și încălca obligațiile deja existente.

