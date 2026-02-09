Începe judecarea pe fond a procesului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. ”Noi cunoaștem cum este clasa politică, după anularea alegerilor și-a arătat adevărata față”

Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de avocații lui Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat de propagandă legionară. Călin Georgescu a ieșit din sala de judecată a Tribunalului București, unde magistrații au analizat dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Update 13:00: Călin Georgescu a plecat în urmă cu câteva minute de la Tribunalul București și așteaptă decizia instanței. El a fost așteptat de câteva zeci de susținători. La ieșirea din Tribunal a făcut câteva declarații:



”Faptele sunt lucruri încăpățânate și oricare ar fi dorințele unora nu se poate schimba adevărul celor consemnate de ele. Este vremea cernerii și după faptele lor, îi veți cunoaște. Noi cunoaștem cum este clasa politică după anularea alegerilor și-a arătat adevărata față, așa că nu ne miră nimic din ce fac ei. Întrebarea mea este „ce facem noi?”, pentru că ei au ideologie și noi avem crez.

După faptele noastre, ne vom cunoaște noi. Pentru că ceea ce văd eu astăzi, și asta este solicitarea mea la poporul român, este că toate rețelele de socializare sunt inundate de detectivi politici, din această rețea numită de suveraniști. Eu spun că există patriotism și naționalism, nu suveranism, și ar fi bine ca să ne îndreptăm pe ce construim, nu să jignim sau să ne dăm cu părerea de ceea ce face clasa politică, care, cum spuneam, și-a arătat adevărata față. Contează ce facem noi”, a declarat Călin Georgescu.

În continuarea mesajului său, Georgescu a vorbit despre ceea ce consideră a fi o ruptură între voința poporului și deciziile luate la nivel european: ”Și, de asemenea, să încercăm să realizăm că, dacă democrația înseamnă voința poporului care are nevoie de confirmare de la Bruxelles, are nevoie de aprobare de la Bruxelles, înseamnă că această capitală a Belgiei este marcată de uniunea oligarhico-sorosist-globalistă împotriva căreia poporul român luptă. E o luptă alături de poporul român împotriva acestor acte sataniste, împotriva acestor indivizi care s-au îmbogățit pe jertfa și suferința poporului. Și pe noi ne interesează doar ce facem noi ca popor.

Prin urmare, ne interesează să luptăm pentru drepturile noastre milenare, pentru tot ce au însemnat simbolurile noastre milenare care ne-au ținut împreună, ne-au unit și ne-au făcut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare. Iar familia reprezintă coloana vertebrală a țării. Ea este formată din ceea ce înseamnă creștinism, și anume din tată, bărbat, și mamă, femeie. Așa va fi întotdeauna. Nu va fi altfel. Pentru asta luptăm. Pentru că creștinismul înseamnă bărbăție, să știți, nu altceva. Și atunci este bine de știut să aveți credință, orice fel de luptă să avem, biruință deplină în această luptă bună a credinței, pentru că fără credință nu existăm, iar credința ne va face liberi”, a mai transmis Georgescu.

Update 12:30: În timpul procesului fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost luată o pauză de 10 minute.

Magistraţii au dezbătut vineri dosarul, însă nu s-au putut pune de acord asupra unei decizii. Unul dintre magistraţi a cerut retrimiterea dosarului la Parchet, iar cel de-al doilea a spus că judecata pe fond poate începe.

„Constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul şi încunoştinţat avocatul ales”, reiese din soluţia, de vineri, a Tribunalului Bucureşti.

Un complet de divergenţă se întruneşte atunci când doi magistraţi au opinii contrare pe marginea aceluiaşi dosar şi e nevoie de intervenţia celui de-al treilea pentru departajare.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se află sub control judiciar din 2 iulie 2025 pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Astfel, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp, în 16 iunie 2020, în septembrie 2020, în 2 octombrie 2021, în 1 septembrie 2024 şi în 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox etc, este consemnat, printre altele, în rechizitoriul procurorilor.

Într-un al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat, alături de mercenarul Horaţiu Potra, de fiul şi de nepotul acestuia, împreună cu alţi inculpaţi, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.

