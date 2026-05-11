Cristoiu răstoarnă toate calculele: Kovesi plănuiește să-i ia locul lui Ilie Bolojan, nu vrea binom cu Bolojan

Invitat la emisiunea Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat interviul în care Laura Codruța Kovesi l-a criticat dur pe Nicușor Dan. Aceasta fost extrem de acidă la adresa șefului statului, căruia i-a recomandat „un somn bun” pentru a-și reveni în formă. Cristoiu consideră însă că șefa EPPO plănuiește să îi ia locul lui Ilie Bolojanși tocmai acesta este motivul din spatele atitudinii sale atât de dure.

Cristoiu consideră că Laura Codruța Kovesi a fost atât de dura în exprimare în discursul despre Nicușor Dan pentru că și-ar dori să îi ia locul lui Ilie Bolojan și pentru că vrea să fie ”șefă”. De asemenea, scriitorul și publicistul a punctat că șefa EPPO ”nu dă doi bani” pe șeful statului.

”El nu a criticat-o pe ea, a spus că, într-o anumită perioadă, s-au făcut abuzuri. Ea a profitat de asta, pentru că eu cred că și ea se înscrie… dar nu în cuplu cu Bolojan, ci să îi ia locul lui Bolojan. Bolojan nu este tefelist autentic, ea este.

(N.r. Ionuț Cristache: Deci se pregătește să îi ia locul lui Bolojan?) Da, eu o știu bine, ea este fricoasă, nu e chiar așa. Discutam omenește, nu era drogată, nu era beată, nu era îndrăgostită, nu a luat-o gura pe dinainte. Putea să spună: «Da, domne, dar eu cred că a greșit». Ea a fost atât de dură, mai dură decât Ilie Bolojan, pentru că vrea să fie ea șefă. Cel mai grav e că nu dă doi bani pe Nevolnic (n.r. pe Nicușor Dan). Doamna Laura Codruța Kövesi, duduia, a plecat de aici în timp ce era în anchetă”, a declarat Ion Cristoiu.

