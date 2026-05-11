Ion Cristoiu condamnă oportunismul liberalilor: PNL nu e partid, e o cocă. Se pesedizează, se userizează.USR a înghițit această cocă de doi lei

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, haosul de pe scena politică actuală și a precizat că atât PNL, cât și USR sunt formațiuni politice care își schimbă valorile, după liderii aflați la putere.

Ion Cristoiu a precizat că Partidul Național Liberal nu are un set de principii solid și a dat drept exemplu congresul în care Florin Cîțu a fost desemnat șeful liberalilor, în ciuda obiecțiilor celor din interiorul formațiunii.

„În primul rând că acesta nu e un partid. Am fost la un congres în care l-au pus pe Cîțu și a fost un viol al tuturor delegațiilor. Toți erau cu Orban și spuneau „nu””, a precizat Cristoiu.

„Este un partid de cocă”

Cristoiu a menționat că e dispus să formeze alianțe cu orice partid aflat în topul preferințelor române, indiferent că este vorba de PSD sau USR și să preia valorile acestor formațiuni, doar pentru a fi la putere.

„Este un partid de cocă. Cine se lipește de el ia forma mâței. S-a pesedizat. Mâine se userizează. Nu e partid”, a menționat Cristoiu.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, dacă PNL a luat „forma” lui Bolojan, Cristoiu a răspuns scurt și la obiect: „da”.

