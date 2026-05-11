Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, impactul propagandei pro-Bolojan asupra narativei de a fi numit, din nou, în funcția de premier, după demitere.

În ceea ce privește propaganda pro-Bolojan, care a invadat rețelele de socializare, după moțiune, Ion Cristoiu este de părere că acest aspect nu poate impacta viitoarea numire din fruntea Executivului.

„Propaganda nu are nicio valoare pentru destinul lui Bolojan și pentru bătălia politică”, a precizat Ion Cristoiu.

„E «ca de porc» ca președintele să-l numească premier pe unul care a căzut”

Cristoiu a subliniat că președintele Nicușor Dan nu-l va desemna în funcția de premier pe premierul demis, Ilie Bolojan.

„Constituția nu spune, dar e «ca de porc» ca președintele să-l numească premier pe unul care a căzut”, a subliniat Cristoiu.

Din punct de vedere constituțional, președintele Nicușor Dan nu are nicio restricție în a-l desemna, din nou, pe Ilie Bolojan drept candidat la postul de prim-ministru.

Este greu de crezut, însă, că PSD ar fi dispus să-l accepte din nou pe Ilie Bolojan ca premier și să voteze în consecință în Parlament.

