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Nicușor Dan ținut la coadă de Donald Trump. Ștefan Popescu: Nu vom fi primiți la Casa Albă

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Deși Administrația Prezidențială plătește un contract de lobby foarte scump pentru facilitarea relației cu Casa Albă, România a ieșit de pe lista de priorități geostrategice americane, a afirmat analistul de politică externă Ștefan Popescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Așadar, ținând cont de ultimele vizite americane în țara noastră, trebuie să privim cu luciditate și realism politic relația cu partenerul strategic. 

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„Să privim cu maturitate relația cu SUA

În opinia cunoscutului politolog, România ar trebui să judece mai matur și cu celeritate relația cu Statele Unite. În prezent, nu suntem o prioritate, a explicat Ștefan Popescu. Așadar, va mai dura până când vom bifa o primire oficială la Casa Albă.

Noi trebuie să privim cu maturitate relația cu Statele Unite ale Americii. Este clar că, oricât am bate noi în ușa de la Washington, n-o să fim primiți. Credeți că se pune o proclamație? America nu mai proiectează același interes. De ce ar mai avea nevoie de un dialog politic înalt, când ea are o agendă atât de încărcată? Are prioritățile ei. Poate pe la sfârșitul mandatului lui Trump, să se reușească o vizită de complezență. În rest, când nu mai ai interes, îți vine cel mult un adjunct secretar de ministru”.

NATO 3.0 înseamnă o prezență europeană

Cel mai bun exemplu în sensul argumentației lui Ștefan Popescu este abordarea total diferită a Americii când vine vorba de Polonia. Astfel, Pentagonul pune bazele unei alianțe tip NATO 3.0, cu Polonia vârf de lance și prezență europeană marcată.

Apropo, polonezii, că și asta e important, când Colby (n.r. – Eldridge Colby, nr. 2 de la Pentagon, prezent recent și la București) s-a dus în Polonia, a fost primit tot de adjunct de ministru. Nu s-a dus până la președinte. Și asta mai spune ceva. Sigur că Polonia e o țară de două ori mai mare decât România, e alt nivel. Dar e clar că arată o îngrijorare a României și faptul că noi am spus numai ce-am cerut. Nu am văzut nimic din partea americanilor decât astăzi (n.r. – ieri 10 noiembrie). Eu azi am văzut, spunând că s-a discutat de NATO 3.0, care înseamnă de fapt o prezență europeană. Și că România e un pilon de stabilitate. Deci n-a fost nimic, de fapt”.

Americanii i-au rugat pe polonezi

Astfel de perioade geopolitice tulburi, a conchis specialistul în politică externă, vin cu un avantaj: se poate evalua în mod obiectiv miza reală a marilor actori globali precum SUA în relația cu țara ta.

„Pe când în Polonia, am căutat și eu ce a apărut în presa poloneză. Am văzut acolo, reuniunea grupului Bergen la Cracovia, care a avut loc la inițiativa Statelor Unite. Deci americanii i-au rugat pe polonezi să organizeze reuniunea, iarăși alt nivel. Și un orizont de timp de câteva săptămâni pentru decizia de înființare a unei baze americane permanente. Ai niște lucruri concrete, poți comunica”.

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