Criza prelungită din PNL, pe fondul luptei dintre două mari grupări, unade orientare conservatoare, iar alta condusă de Ilie Bolojan de orientare progresistă, este doar vârful aisbergului, a afirmat publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! Invitatul lui Ionuț Cristache a amintit că liberalii au în spate o lungă istorie a compromisului, prin alianțe ciudate. Finalul va fi inevitabil pentru PNL, și anume colapsul, afirmă Cristoiu.

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În opinia cunoscutului jurnalist, PNL și-a făcut un mod de existență politică din „concubinajul” cu cele mai diverse alianțe, inclusiv cu formațiuni politice străine de orientarea și valorile tradiționale ale liberalilor.

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Cristoiu: Ceea ce face Bolojan este o catastrofă pentru partid

Ion Cristoiu a observat că, pe mâna premierului demis Ilie Bolojan, liberalii vor pierde sigur. Acesta consideră că, din perspectiva sa, activitatea fostului premier este catastrofală pentru PNL.

E scris acolo în cer ca partidul ăsta să dispară. Pentru că ceea ce face el este o catastrofă pentru partid. Nu poți face alianță 1 la 1 cu USR-ul. Cele două partide nu au nicio legătură una cu alta.

„PNL nu poate dormi singur în pat”

O parte majoră a strategiei eronate, în opinia lui Cristoiu, aplicate PNL de Bolojan este alianța nefirească cu USR, partid cunoscut pentru discursul său neomarxist agresiv. Președintele PNL insistă cu un mare pol de modernizare alături de USR.

„Cele două partide nu au nicio legătură. PNL este genial că s-a rupt de PSD, dar acest partid a trăit tot timpul în concubinaj. Nu poate dormi singur în pat, poate să vină întotdeauna una să… Ba cu-PSD, ba cu USR. De ce era nevoie de USR? Pentru că e slab, e nevolnic. El (n.r. – Bolojan) trebuia să vină acum și să spună, bă oameni buni, noi vrem să facem din acest PNL, după ce-o fi el penelist, ăl mai mare partid din România. Nu ne unim cu nimeni, nu facem liste comune, pornim, schimbăm doctrina. Imediat s-a dus la USR. Mâine se duce la AUR. Nu pot trăi fără sprijin”.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă lui Bolojan i s-ar fi garantat succesul lui dacă ar fi mers pe cont propriu, invitatul a confirmat. „Da. Pentru că s-a rupt de PSD, corect, dar s-a unit cu USR-iștii”.