Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu prezice colapsul PNL: Acest partid a trăit tot timpul în concubinaj/E scris în stele că va dispărea

Cristoiu prezice colapsul PNL: Acest partid a trăit tot timpul în concubinaj/E scris în stele că va dispărea

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Criza prelungită din PNL, pe fondul luptei dintre două mari grupări, unade orientare conservatoare, iar alta condusă de Ilie Bolojan de orientare progresistă, este doar vârful aisbergului, a afirmat publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! Invitatul lui Ionuț Cristache a amintit că liberalii au în spate o lungă istorie a compromisului, prin alianțe ciudate. Finalul va fi inevitabil pentru PNL, și anume colapsul, afirmă Cristoiu.  

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În opinia cunoscutului jurnalist, PNL și-a făcut un mod de existență politică din „concubinajul” cu cele mai diverse alianțe, inclusiv cu formațiuni politice străine de orientarea și valorile tradiționale ale liberalilor.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Cristoiu: Ceea ce face Bolojan este o catastrofă pentru partid

Ion Cristoiu a observat că, pe mâna premierului demis Ilie Bolojan, liberalii vor pierde sigur. Acesta consideră că, din perspectiva sa, activitatea fostului premier este catastrofală pentru PNL.

E scris acolo în cer ca partidul ăsta să dispară. Pentru că ceea ce face el este o catastrofă pentru partid. Nu poți face alianță 1 la 1 cu USR-ul. Cele două partide nu au nicio legătură una cu alta.

„PNL nu poate dormi singur în pat”

O parte majoră a strategiei eronate, în opinia lui Cristoiu, aplicate PNL de Bolojan este alianța nefirească cu USR, partid cunoscut pentru discursul său neomarxist agresiv. Președintele PNL insistă cu un mare pol de modernizare alături de USR.

Cele două partide nu au nicio legătură. PNL este genial că s-a rupt de PSD, dar acest partid a trăit tot timpul în concubinaj. Nu poate dormi singur în pat, poate să vină întotdeauna una să… Ba cu-PSD, ba cu USR. De ce era nevoie de USR?  Pentru că e slab, e nevolnic. El (n.r. – Bolojan) trebuia să vină acum și să spună, bă oameni buni, noi vrem să facem din acest PNL, după ce-o fi el penelist, ăl mai mare partid din România. Nu ne unim cu nimeni, nu facem liste comune, pornim, schimbăm doctrina. Imediat s-a dus la USR. Mâine se duce la AUR. Nu pot trăi fără sprijin”.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă lui Bolojan i s-ar fi garantat succesul lui dacă ar fi mers pe cont propriu, invitatul a confirmat. „Da. Pentru că s-a rupt de PSD, corect, dar s-a unit cu USR-iștii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:17
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EXCLUSIVCristoiu desființează intenția lui Nicușor Dan de a supraveghea procesul de vot: E halucinant/Nu există nicăieri în istoria democrației, nici în istoria legilor
17:20
Cristoiu desființează intenția lui Nicușor Dan de a supraveghea procesul de vot: E halucinant/Nu există nicăieri în istoria democrației, nici în istoria legilor
EXCLUSIVCristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani
16:15
Cristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani
AI AFLAT!„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
13:33, 08 Nov 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EMISIUNIGândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 noiembrie, de la ora 15.00
18:40, 05 Nov 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 noiembrie, de la ora 15.00
EXCLUSIVDoru Bușcu explică marea greșeală a politicii externe a României în relația cu America: Oamenii care ne reprezintă nu au ce să ofere/Ceaușescu a știut ce să le dea americanilor
08:00, 05 Nov 2026
Doru Bușcu explică marea greșeală a politicii externe a României în relația cu America: Oamenii care ne reprezintă nu au ce să ofere/Ceaușescu a știut ce să le dea americanilor
Mediafax
Cristi Chivu, premiat în Italia pentru merite sportive. Distincție specială la Parma, într-o gală cu mari personalități ale sportului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Click
„M-a distrus!” Mihai Bendeac, despre problemele mari cu alcoolul. Mărturisirea neașteptată făcută de actor
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
De ce înșală cuplurile la Insula Iubirii? Psihologia din spatele emisiunii de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Pământul acumulează tot mai multă căldură, avertizează cel mai recent raport OMM
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWSTrump sare în apărarea șefului Pentagonului după ce republicanul Thomas Massie a inițiat procedura de destituire: „Îi voi fi alături”
07:35
Trump sare în apărarea șefului Pentagonului după ce republicanul Thomas Massie a inițiat procedura de destituire: „Îi voi fi alături”
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.720. Oficial american, sub protecția anonimatului: Moscova și Kievul arată flexibilitate în chestiunea teritorială
07:29
Război în Ucraina, ziua 1.720. Oficial american, sub protecția anonimatului: Moscova și Kievul arată flexibilitate în chestiunea teritorială
ACTUALITATE10 Noiembrie, calendarul zilei: Brittany Murphy ar fi împlinit 49 de ani. Se stinge Gheorghe Dinică
07:15
10 Noiembrie, calendarul zilei: Brittany Murphy ar fi împlinit 49 de ani. Se stinge Gheorghe Dinică
EXCLUSIVAdevărul despre șinele noi de tramvai ruginite din București. Specialiștii consultați de Gândul explică de ce s-a oxidat calea de rulare nouă, înainte să fie dată în folosință
06:30
Adevărul despre șinele noi de tramvai ruginite din București. Specialiștii consultați de Gândul explică de ce s-a oxidat calea de rulare nouă, înainte să fie dată în folosință
EXCLUSIVITATEMecanismul fraudei prin care sute de oameni au devenit pensionari peste noapte. Un om al străzii și o femeie de serviciu conduceau firmele în acte, în timp ce liderii grupării își „pensionau” rudele
06:00
Mecanismul fraudei prin care sute de oameni au devenit pensionari peste noapte. Un om al străzii și o femeie de serviciu conduceau firmele în acte, în timp ce liderii grupării își „pensionau” rudele
EXCLUSIVSURSE | Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”
05:00
SURSE | Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe