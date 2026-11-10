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Cristoiu critică tăcerea liderilor suveraniști în cazul Călin Georgescu: Unde e Nawrocki, unde e Meloni? Unde e ambasadorul american?/În această țară de șerpi, singurul lucru care are eficiență este străinătatea

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Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a criticat mitingul anunțat de AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu. Din perspectiva cunoscutului gazetar, AUR ar fi trebuit să își folosească relațiile externe din zona suveranistă. De regulă, singura formă de presiune pe care decidenții au reacție este cea venită din străinătate, a observat Cristoiu în studioul Gândul. 

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„Statul știe de frica ambasadorului american și a ălora din Occident”

Chestionat de moderatorul emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache, dacă mitingul organizat de AUR pe 14 noiembrie va avea efectul scontat, adică transmiterea unui mesaj de forță către putere, invitatul a observat că, în realitate, decidenții nu pot fi influențați decât de teama de a nu ajunge scandalul în Occident.

Nu, statul știe de frica ambasadorului american și a ălora din Occident. Din punct de vedere al statului de drept, e câș. Pentru că ei vin și spun, l-au arestat magistrații. În spațiul statului european e un joc. Dacă ți-a spus că justiția e independentă, tu trebuie să spui că justiția e independentă. Nu poți să faci demonstrații, chiar dacă știi că justiția e ticăloasă. Pentru că ei, prin Ursula, spun, băi Simion, ce vrei, să-l eliberăm noi?

Ce reproșează Cristoiu celor de la AUR

Ion Cristoiu a citat și câteva exemple de lideri ai mișcării conservatoare care ar fi trebuit să intervină. La fel de influentă ar fi fost și reacția ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg.

În sens contrar, a completat invitatul, dacă primarul liberal Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, ar fi fost ținut în arest preventiv, imediat ar fi intervenit liderii UE.

„Ei trebuiau să facă neapărat, cu relațiile, să intervină, Măcar (Karol) Nawroki, să scrie unul măcar, Rubio. Ambasadorul american. În această țară de șerpi, singurul lucru care are eficiență este străinătatea. Dacă pe Ciucu îl arestau preventiv, sărea Ursula (von der Leyen)”.

Într-un context mai larg, cunoscutul publicist a mai observat că în general, spre deosebire de curentele progresiste, mișcările suveraniste nu sunt solidare.

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