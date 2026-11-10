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Ștefan Popescu dezvăluie culisele vizitei Ursulei von der Leyen la București: De ce nu spunem că suntem lăsați singuri? Ce a primit România?

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Deși a fost prezentată pe un ton laudativ în mass-media, vizita de protocol efectuată de șefa Comisiei Europene la București ascunde un adevăr trecut sub tăcere. România a fost lăsată practic singură, în ciuda garanțiilor de securitate în regiunea Mării Negre anunțate de Ursula von der Leyen, a afirmat analistul de politică externă Ștefan Popescu în emisiunea Ai Aflat! de marți.

Vizionați emisiunea integrală pe Youtube. 

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În dialogul său cu moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, politologul Ștefan Popescu a argumentat de ce România a bifat o vizită de protocol fără consecințe reale. Invitatul a făcut o paralelă cu vizita recentă la București a numărului 2 în Pentagon, Elbridge Colby

Diplomație cu mănuși

Ionuț Cristache: Doamna Ursula a aterizat în altă țară? Care securitate? Care poveste de succes? Suntem ultima țară la toate capitolele.

Ștefan Popescu: Dar de ce nu dați? Și domnul Rutte când a venit aici nu a fost la fel, nu ne-a lăudat? Domnul Colby ați văzut până la urmă, Elbrich Colby, că este pe site-ul Ambasadei Statelor Unite… 

Ionuț Cristache: Deci că apăsismul nu e adevărat ce vedeți, e adevărat ce vă lăudăm noi. Ce vă spunem noi să vedeți.

Ștefan Popescu: Tot timpul, știți, lucrurile astea sunt foarte bune de prezentat publicului. Eu nu înțeleg de ce nu ieșim și spunem, nu e vorba… Dar inclusiv să criticăm. Să spunem, uitați, suntem singuri, lăsați singuri.

UE, fără proiect la Marea Neagră

Una dintre temele fierbinți ale dialogului a vizat retorica înșelătoare de la vârful UE. În realitate, România nu are capacitatea de a asigura securitatea la Marea Neagră.

Ionuț Cristache: Chiar suntem. Care-i proiectul pe care Uniunea Europeană îl propune pentru Marea Neagră? Pentru securitatea Mării Negre.

Ștefan Popescu: Nu propune absolut nimic.

Ionuț Cristache: Avem proiecte de exploatare în Marea Neagră. Cum exploatezi gazele din Marea Neagră când dronele zburdă la liber pe aici? Păi cine va veni să investească în platformele alea, zeci de miliarde pentru extracție, când tu nu poți să asiguri apele teritoriale? 

Ștefan Popescu: Și mă mai uit la un lucru. În momentul în care a fost povestea dronelor în Polonia și țările baltice în septembrie anul trecut… 

Popoescu: Concret, România ce a primit?

Comparativ cu alte țări confruntate cu dese incidente cu drone, țara noastră nu a primit un ajutor concret, a completat Popescu.

Ionuț Cristache: Inclusiv în Bulgaria au reacționat.

Ștefan Popescu: Da, dar vreau să vă spun. Acolo s-au adus imediat echipamente. Spaniolii au dus un sistem Crew, cred că se numește antidronă, în Lituania. S-a organizat un exercițiu NATO. Nemții, care aveau două aparate Eurofighter, au mai dus încă două. Deci, concret, România ce a primit? Pentru că comunicate frumoase și îngrijorări, asta îmi pare rău, nu rezolvă problema. Platforme de achiziție, astea durează foarte mult și suntem noi de fapt care trebuie să ne apărăm.

Ionuț Cristache: Ce ar putea să facă România și nu face în relația cu Uniunea Europeană? E cazul ca România să-și ia și ea avânt și să-și înceapă o politică externă pe cont propriu?

Politică externă cu mai mult curaj

Diplomația românească are nevoie de o gândire personală și mult mai mult curaj, a conchis expertul în politică externă.

Ștefan Popescu: Absolut. O politică externă cu gândire proprie, pentru că de acolo pleacă. În primul rând cu mai mult curaj, capacitate diplomatică de a discuta cu toată lumea, pentru că așa face toată lumea. Pentru că bănuiesc că președintele Finlandei nu este un trădător al ideei europene. Ați văzut, se îmbrățișează cu Zelenski peste tot.

Ionuț Cristache: El își permite să vorbească cu Putin. 

Ștefan Popescu: Absolut. Și noi de ce nu ne-am permite lucrurile astea?

Ionuț Cristache: Dvs. sunteți făcut la B1 TV, de dimineață până seara, agent al Moscovei.

Ștefan Popescu: Absolut. Sigur. Dacă atât gândim, când avem minte puțină… 

Ionuț Cristache: Ponta, pe vremea lui, când am avut una din cele mai bune guvernări ale acestei țări, o spun datele statistice, a încercat o relație cu chinezii. Dar nu, l-au linșat luni întregi.

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