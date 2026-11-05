Traian Băsescu e de părere că România ar fi împrumutat de la polonezi „ideea proastă” de a plăti pentru ca SUA să păstreze militarii pe teritoriul țării noastre

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat scenariul, prezentat și de Gândul, din surse politice, potrivit căruia, președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Elbridge Colby, numărul doi din Pentagon, că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane la bazele militare de pe teritoriul țării noastre. Potrivit lui Traian Băsescu, o astfel de inițiativă ar fi fost „împrumutată” de liderul de la Cotroceni chiar de la Polonia, țară unde Elbridge Colby efectuase o vizită oficială, cu o zi înainte de întâlnirea de la București.

„Asta e o idee poloneză proastă”, a declarat ferm Traian Băsescu.

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„Noi nu cumpărăm mercenari”

Fostul președinte a argumentat, referitor la posibilitatea ca România să plătească militari americani, că un asemenea sistem „nu poate funcționa”.

„Noi nu cumpărăm mercenari. Care ar fi ideea – dacă zvonul e adevărat, dar eu sper să nu fie – ideea este să plătim militari americani să staţioneze şi dacă e nevoie să lupte ce facem? Au alt tarif pentru fiecare glonţ, plătim tariful? (…) Da, te plătesc să stai. Şi dacă nu ai ordin să lupţi? Ce se întâmplă dacă plăteşti să staţioneze în baza de la Kogălniceanu 2.000 de militari şi când e de luptat ei nu au ordin să lupte? Nu poate funcţiona un asemenea sistem”, a precizat Traian Băsescu.

„Sunt acorduri, care antrenează chetuieli din ambele părți”

Potrivit fostului șef de stat, prezența militarilor americani pe teritoriul țării, necesită cheltuieli care trebuie suportate de ambele părți, iar un astfel de acord trebuie negociat în condiții specifice NATO. Scopul României, a mai punctat Băsescu, trebuie să fie mărirea prezenței militare a Statelor Unite, iar în acest context, aspectul financiar este responsabilitatea țărilor participante.

„Într-o bază militară, pe teritoriul României, cheltuielile trebuie împărțite. Nu e nimic gratis. Nu poți să spui: „să vină americanii” și ei să-și plătească de la săpun, la masă și să le iau și bani că le dau un pat în care să doarmă. Nu se poate așa. Sunt acorduri, care antrenează chetuieli din ambele părți și acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Dacă se mărtește contingentul american și în România trebuie să se mărească în condițiile specifice NATO, în care ambele părți suportă cheltuielile cu militarii”, a explicat Băsescu.

Donald Trump va decide până la sfârșitul anului dacă va mări contingentul de militari la bazele din România

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

Discuția s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră. De asemenea, România ar fi dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar. Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie.