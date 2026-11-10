Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții

Bruxellesul, ținut la ușa negocierilor de la Abu Dhabi. Ștefan Popescu: Europa nu este partener egal la aceste discuții

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europenii nu sunt prezenți la masa discuțiilor de la Abu Dhabi, între Rusia, SUA și Ucraina, după luni de blocaj diplomatic. În capitala Emiratelor Arabe Unite se derulează, pentru două zile, runde de negocieri privind încheierea războiului declanșat de Federația Rusă în februarie 2022. Europa și forma ei prezentă de guvernare, Uniunea Europeană, aproape nu mai contează în jocul geopolitic mondial, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu în emisiunea Ai Aflat! de marți. 

Discuțiile de la Abu Dhabi vizează garanțiile de securitate, încetarea atacurilor și un posibil acord care ar putea influența inclusiv apărarea statelor NATO din Europa de Est.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Vizionați emisiunea integrală pe Youtube. 

Influența Uniunii Europene s-a diminuat pe harta geopolitică mondială

Cunoscutul politolog a observat, într-o intervenție live din studioul Gândul, că  Uniunea Europeană a pierdut progresiv anvergura influenței sale geostrategice. Declinul s-a produs mai ales după colapsul blocului sovietic.

Oricum, Europa după 1945 nu mai era un actor strategic global. Erau americanii, sovieticii. Iar după prăbușirea Uniunii Sovietice, Europa a fost tot timpul și rămâne și acum parte a ecosistemului american de influență strategică”.

Umilința Germaniei

Declinul influenței Uniunii se vede mai ales în declinul marilor puteri care o compun.

Atât, chiar marile țări cu capacitate ceva mai mare de acțiune, Franța, Germania, vedeți americanii să discute? Sigur, este o idee repornirea North Stream 1 fără Germania, adică mai mare umilință de atât… Hai să spunem, noi suntem o țară de dimensiuni modeste, dar Germania, totuși a treia economie mondială, mi se pare umilitor. Europa nu este partener egal la aceste discuții”.

UE nu se înscrie în dinamica americană

În acest context, a mai explicat Ștefan Popescu, deși conflictul din Ucraina are loc pe teritoriu european, nici măcar de dragul geografiei și al salvării aparențelor, leadershipul politic european nu a luat în serios. A mai contat și relația deficitară pe care UE o are cu americanii. Mai exaxt, cauza principală a declinului UE vine din faptul că aceasta nu se înscrie în dinamica americană.

Europa nu se înscrie, adică începe să se înscrie, adică e foarte greu să se înscrie în dinamica americană. De unde și frustrările Statelor Unite ale Americii. Vedeți că pe dosarul ucrainean nu sunt aceleași poziții încă. Dar unii europeni încep. Convorbirea telefonică a președintelui Finlandei și a premierului norvegian de la Helsinki cu Vladimir Putin, eu am văzut-o ca pe o înscriere în dinamica americană. Numai că acest lucru ne duce la următoarea explicație, care asta este chiar profundă, structurală. Europa nu este capabilă să genereze o poziție comună. Noi avem 27 de poziții în Uniunea Europeană. 26, fără România”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVCristoiu critică tăcerea liderilor suveraniști în cazul Călin Georgescu: Unde e Nawrocki, unde e Meloni? Unde e ambasadorul american?/În această țară de șerpi, singurul lucru care are eficiență este străinătatea
11:47
Cristoiu critică tăcerea liderilor suveraniști în cazul Călin Georgescu: Unde e Nawrocki, unde e Meloni? Unde e ambasadorul american?/În această țară de șerpi, singurul lucru care are eficiență este străinătatea
EXCLUSIVCristoiu prezice colapsul PNL: Acest partid a trăit tot timpul în concubinaj/E scris în stele că va dispărea
07:00
Cristoiu prezice colapsul PNL: Acest partid a trăit tot timpul în concubinaj/E scris în stele că va dispărea
EMISIUNI„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:17
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EXCLUSIVCristoiu desființează intenția lui Nicușor Dan de a supraveghea procesul de vot: E halucinant/Nu există nicăieri în istoria democrației, nici în istoria legilor
17:20
Cristoiu desființează intenția lui Nicușor Dan de a supraveghea procesul de vot: E halucinant/Nu există nicăieri în istoria democrației, nici în istoria legilor
EXCLUSIVCristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani
16:15
Cristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani
AI AFLAT!„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
13:33, 08 Nov 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
„Fără nicio problemă!” Peiu: AUR, gata să răstoarne Guvernul Niculescu
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Propunere-surpriză din PSD pentru șefia Curții de Conturi. PNL și USR acuză o nouă alianță PSD-AUR
Mediafax
TRAGEDIE în Bulgaria! Accidente în lanț pe autostradă, un român printre RĂNIȚI
Click
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce au descoperit oamenii de știință în creierul vulpilor care au devenit prietenoase cu oamenii?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWSAlexandru Nazare anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și exclude noi măriri de taxe în 2027
16:27
Alexandru Nazare anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și exclude noi măriri de taxe în 2027
ACUZAȚIIAdrian Țuțuianu, le răspunde celor doi deputați USR și PNL, după acuzațiile privind modificarea legii partidelor: „Butoaiele goale fac gălăgie multă”
16:26
Adrian Țuțuianu, le răspunde celor doi deputați USR și PNL, după acuzațiile privind modificarea legii partidelor: „Butoaiele goale fac gălăgie multă”
INFRASTRUCTURĂImagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Bacău-Pașcani. Șeful CNAIR anunță că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026
16:12
Imagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Bacău-Pașcani. Șeful CNAIR anunță că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026
FLASH NEWSConvoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
16:10
Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
ANUNȚSRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile
16:07
SRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile
HOROSCOPMihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”
15:51
Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”

Cele mai noi

Trimite acest link pe