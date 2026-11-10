Europenii nu sunt prezenți la masa discuțiilor de la Abu Dhabi, între Rusia, SUA și Ucraina, după luni de blocaj diplomatic. În capitala Emiratelor Arabe Unite se derulează, pentru două zile, runde de negocieri privind încheierea războiului declanșat de Federația Rusă în februarie 2022. Europa și forma ei prezentă de guvernare, Uniunea Europeană, aproape nu mai contează în jocul geopolitic mondial, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu în emisiunea Ai Aflat! de marți.

Discuțiile de la Abu Dhabi vizează garanțiile de securitate, încetarea atacurilor și un posibil acord care ar putea influența inclusiv apărarea statelor NATO din Europa de Est.

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Influența Uniunii Europene s-a diminuat pe harta geopolitică mondială

Cunoscutul politolog a observat, într-o intervenție live din studioul Gândul, că Uniunea Europeană a pierdut progresiv anvergura influenței sale geostrategice. Declinul s-a produs mai ales după colapsul blocului sovietic.

„Oricum, Europa după 1945 nu mai era un actor strategic global. Erau americanii, sovieticii. Iar după prăbușirea Uniunii Sovietice, Europa a fost tot timpul și rămâne și acum parte a ecosistemului american de influență strategică”.

Umilința Germaniei

Declinul influenței Uniunii se vede mai ales în declinul marilor puteri care o compun.

„Atât, chiar marile țări cu capacitate ceva mai mare de acțiune, Franța, Germania, vedeți americanii să discute? Sigur, este o idee repornirea North Stream 1 fără Germania, adică mai mare umilință de atât… Hai să spunem, noi suntem o țară de dimensiuni modeste, dar Germania, totuși a treia economie mondială, mi se pare umilitor. Europa nu este partener egal la aceste discuții”.

UE nu se înscrie în dinamica americană

În acest context, a mai explicat Ștefan Popescu, deși conflictul din Ucraina are loc pe teritoriu european, nici măcar de dragul geografiei și al salvării aparențelor, leadershipul politic european nu a luat în serios. A mai contat și relația deficitară pe care UE o are cu americanii. Mai exaxt, cauza principală a declinului UE vine din faptul că aceasta nu se înscrie în dinamica americană.

„Europa nu se înscrie, adică începe să se înscrie, adică e foarte greu să se înscrie în dinamica americană. De unde și frustrările Statelor Unite ale Americii. Vedeți că pe dosarul ucrainean nu sunt aceleași poziții încă. Dar unii europeni încep. Convorbirea telefonică a președintelui Finlandei și a premierului norvegian de la Helsinki cu Vladimir Putin, eu am văzut-o ca pe o înscriere în dinamica americană. Numai că acest lucru ne duce la următoarea explicație, care asta este chiar profundă, structurală. Europa nu este capabilă să genereze o poziție comună. Noi avem 27 de poziții în Uniunea Europeană. 26, fără România”.