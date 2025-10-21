Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate

21 oct. 2025, 18:02, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Andrei Marga. Fostul ministru de Externe a creionat cele mai plauzibile ipoteze în cazul războiului din Ucraina, explicând că pacea depinde în mod esențial de negocierea atentă în cadrul unor tratate internaționale, în contextul în care, în prezent, se forțează noțiunea de drept internațional. 

Unul dintre cele mai grave deficite ale actualei puteri se referă la politica externă, practic inexistentă. Fost deținător al portofoliului de Externe în Guvernul Ponta, Andrei Marga a criticat nivelul mediocru al diplomației românești. Chestionat de moderator dacă putem considera că ne-am desprins de politica externă aflată în siajul celei de la Bruxelles, după contra-direcția unor tentative de apropiere de Grupul de la Vișegrad, invitatul a opinat că direcția pro-Bruxelles este extrem de vizibilă în mandatul Oanei Țoiu.

În viziunea lui Marga, situația din Ucraina repune pe tapet statutul unui tratat de pace internațional.

Trebuie recunoscut un lucru, care la noi nu se spune. Nu-i vorba doar de o încetare a focului, ci și de o încetare a alimentării cu arme. Rușii nu vor accepta o încetare a focului, nu o vor accepta nici alții, dacă nu oprești alimentarea cu arme. Sigur, acum va intra pe teren problema teritoriilor. (…) Teritoriile intră în discuție și nu e o chestiune gravă, e grav să recurgi la forță pentru ele. Acordul de la Helsinki prevede că nu se schimbă teritorii prin forță, toți suntem de acord. În 2022, Trebuie văzute teritoriile care sunt în joc.

Să o spunem onest – nu există tratate

În altă ordine de idei, fostul ministru de Externe a punctat că, dacă în cazul Transilvaniei, alipirea acesteia la România în 1918 a fost recunoscută unanim, deci nu există riscul să o pierdem, în cazul Ucrainei lucrurile sunt mai nuanțate.

Transilvania este în virtutea unui tratat internațional, recunoscută de toată țările, nu se pune problema. Am pus și pun problema tratatelor de după Al Doilea Război Mondial. Să o spunem onest, dacă suntem serioși – nu există tratate. Tratatul de la Paris este tratat de pace, dar nu există tratat de reglare a lucrurilor lansate de război, care sunt teritoriile în primul rând. De aceea, Pactul Ribbentrop – Molotov e abrogat pentru țările baltice, nu e abrogat pentru România. Rușii și ucrainenii vor intra la înțelegeri, dar ce înțelegeri? Vor fi solide, bazate pe tratate? Nota bene, situația Ucrainei nu e garantată de tratate, atenție. Sigur, se forțează noțiunea de drept internațional (…) Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate.

