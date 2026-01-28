Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?

Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?

28 ian. 2026, 16:17

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta a purtat un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema absenței intolerabile a României de la Forumul mondial de la dvs., locul unde se dă ora exactă în materie de politică mondială.

Invitatul jurnalistului Gândul a comentat ironic faptul că la Davos nu se merge cu strategie, cuvânt care a devenit o adevărată mantra pentru șeful statului.

Nicușor Dan zice să ne ducem cu strategii la Davos. Acolo nu are nimeni timp să te asculte pe tine. Eventual. știi că el când era primar schimba țevile. Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos.

”Trebuie să sune Țoiu la cei 10 miniștri de externe să-i facă întâlnirea asta”

În altă ordine de idei, a mai observat invitatul, Davos înseamnă foarte mult networking diplomatic și de business, lucru de care este responsabil în principal deținătorul portofoliului de la Externe, Oana Țoiu.

La Davos, dacă ești în stare, dacă te duce mintea și înțelegi ce se întâmplă acolo, repet, bei 10 cafele cu 10 oameni, cu care ai bătut palma pe 10 proiecte concrete pe care trebuie să le pună în practică Guvernul pe care tu, președintele, l-ai pus. Vrei o sută de firme? Îi duc eu o sută de firme acum. Eu. Dar nu mă cheamă pe mine, îl cheamă pe Ministrul Economiei de la USR. Păi ăla trebuie să-i ducă. Vrei întâlniri cu 10 primm-miniștri? Sun eu. eu, Ponta. Dar nu eu trebuie să sun. Trebuie să sune Țoiu la cei 10 miniștri de externe să-i facă întâlnirea asta. Într-adevăr, dacă sun un prim-ministru sau un președinte din lume, poate ăla din Madagascar sau din Capul Verde. Și îi spui aș vrea să te văd. Prima întrebare este: și ce discutăm? Păi să discutăm o strategie. Băi, lasă-mă băi. 

