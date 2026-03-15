Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR pentru a se delimita de guvernare

Olga Borșcevschi
15 mart. 2026, 21:20, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan cataloghează ieşirea PSD de duminică privind amendamentele pe care parlamentarii partidului le vor depune la legea bugetului de stat drept „o acţiune politică” prin care „încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acţiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acţiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliţie care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri”, a spus Bolojan la Digi24.

Premierul a menţionat că „orice propunere de cheltuială suplimentară nu e acoperită din neant, trebuie acoperită de undeva”.

„Şi eu mi-aş dori să punem bani pentru orice fel de lucru pe care le putem spune românilor că l-am putea acoperi, problema este că aceşti bani îi luăm din împrumuturi şi doar anul acesta dobînzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei, estimativ şi, în afară de retorica politică, în afară de a ne delimita, cum face PSD-ul acuma, de răspunderea guvernării – pentru că toate deciziile pe care le-am luat pînă acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor, în toate şedinţelec- prin acest joc de amendamente care au un caratcer social PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR încerînd oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu cred că este o soluşie care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a precizat el.

Premierul spune că jocul politic al PSD „poate avea o anumită logică” dar, prin astfel de soluţii, politicienii nu rezolvă problemele de fond, ci riscă să aducă România în situaţia în care a fost si până acum.

„Nu ştiam în ce situaţie am adus ţara noastră, anul trecut, când s-a format acest guvern? Nu aveam toate aceste lucruri prevăzute în protocoale? (…) Minciuna că există nişte soluţii magice, în care nu se întâmplă nimic – nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiţii cu cap – ăsta e un lucru care nu stă în picioare”, mai spune Bolojan.

Șeful Guvernului a răspuns şi criticilor pe care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i le-a adus, duminică seară.

„Acest tip de minciuni în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a spus premierul, precizând că toate discuţiile pe care le-a avut cu companiile mari i-au arătat că taxa descurajează dezvoltarea marilor firme.

Mai mult, șeful Executivului a amintit că PSD a fost parte la decizia prin care impozitul pentru aceste firme a fost redus.

