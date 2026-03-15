Călin Georgescu, întrebat dacă americanii mai sunt interesați de anularea alegerilor din 2024: „S-a aflat deja. Este o chestiune de ceas”

Invitat la Realitatea TV, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a oferit un răspuns criptic după ce a fost întrebat dacă americanii mai sunt interesați de povestea anulării alegerilor din România din decembrie 2024, scrutin la care a participat și el.

Întrebat dacă americanii mai sunt interesați de situația anulării alegerilor prezidențiale din România din decembrie 2024, Călin Georgescu a sugerat că există lucruri care nu sunt vizibile publicului.

„Ceea ce contează este ceea ce nu se spune, important este ceea ce nu se vede și fascinant este ceea ce nu se scrie. Sper că toată lumea a înțeles ce am spus acum”, a declarat acesta.

„Totul se află. Este o chestiune de ceas”

Fostul candidat a continuat într-un ton enigmatic, spunând că adevărul ar urma să iasă la iveală.

„Pe de altă parte, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar nu o spun pentru că așa este vorba românească, ci pentru că nu mai este nici ulcior și nici apă. În final vă spun: în lumea în care trăim, totul se află, totul. De fapt, ca să presar puțină sare pe rană, s-a aflat deja. Este o chestiune de ceas”, a mai spus Călin Georgescu.

