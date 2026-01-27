Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a criticat vehement nereprezentarea României la Davos, locul unde se scrie viitorul geopoliticii mondiale, precum și lipsa de discurs și de proiect a președintelui pe teme externe.

La 9 luni de zile de mandat, ni se spune că nu există un proiect și nicio strategie pe politica externă a României, a observat invitatul.

Ionuț Cristache: Nu înțelegem ce se întâmplă. Cum ne explicăm lucrurile astea? Ați fost în funcții înalte, ați simțit presiunea protocolului, a bilateralelor, domnule Antonescu, e atât de greu să faci față? E o limită emoțională pe care a atins-o Nicușor Dan? Sunt lucruri nefirești, oricât ți-ar da peste cap aparatul de propagandă să ni-l prezinte ca un erou, ca un olimpic, am văzut cu toții momentele. Adică nu sunt scoase din context, nu sunt forțate. Permiteți-mi să insist. Ce se întâmplă? Cum înțelegeți dumneavoastră situația?

Numere de pantomimă de la vârful țării

Crin Antonescu: Nu o prea înțeleg, domnule Cristache, și insist. Eu nu vreau să fac caz și nici nu mi se pare foarte grav, de suita momentelor de pantomimă, ca să spun așa, pe care ni le oferă domnul președinte . Nu asta e problema. Problema gravă este cea mărturisită de către domnia sa și de către colaboratorii apropiați. Nu inventată sau reproșată sau diagnosticată de mine. Pur și simplu așa s-au recomandat… A absenței oricărui element de proiect sau de discurs. Adică ce anume trebuia să pregătească președintele României dacă dorea să meargă în această vreme, în acest context. Și în acel loc, la Davos, să spună câteva lucruri despre ce crede domnia sa despre Europa, despre lume, despre România. Problema gravă este cea mărturisită de donnia sa, Nicușor Dan, absența oricărui proiect și element de discurs.

Premierul Canadei a vorbit despre lumea în care trăim

În acest context, fostul prezidențiabil a oferit ca exemplu cazul premierului Canadei, care a impresionat liderii lumii la Davos cu un discurs simplu, dar de impact. Crin Antonescu a criticat scuza echipei prezidențiale că românii nu ar înțelege.

Ce mari cercetări s-au făcut în spatele premierului canadian care a ținut un discurs de mare impact. Omul a spus niște lucruri generale, a invocat niște valori în care crede domnia sa. Poți să fii de acord, poți să nu fii, nu asta discut. Dar a formulat un discurs al unui om politic despre lumea în care trăim. Ce e așa de greu? Această incapacitate și efortul de a ni se explica nouă celorlalți de către unii că așa e normal, că așa e bine, este revoltător dacă noi românii am avea vocația revoltei.

În opinia cunoscutului politician de orientare liberală, Nicușor Dan ”pur și simplu nu poate”.