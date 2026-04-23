Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a făcut un apel public legat de dosarul său instrumentat de DIICOT. Politicianul acuză faptul că mai mulți oameni implicați în acțiunea care urmărea demisia sa, în timpul mandatului de premier, sunt victime ale unui dosar eminamente politic.

Victor Ponta a relatat că un dosar clasat ulterior pe DNA, fiind clsat pe motiv că fapta nu există, încă mai produce efecte asupra celor implicați, inclusiv cumnatul său.

„Poate ca oengist, domnul Nicușor Dan mă primește cu dosarul”

Fostul premier a informat că vrea să îi solicite președintelui Nicușor Dan să acorde atenție acestui caz. Mai mult, Ponta vrea să creeze un ONG al victimelor justiției.

„Public, mă mai ofer o dată public, poate trimiți tu filmarea la Cotroceni. Domnul președinte Nicușor Dan, vă aduc eu documente, și-anume dosarul cumnatului meu, care după 11 ani s-a încheiat cu fapta nu există. Între timp a și murit săracul, dar erau vreo 5 inculpați arestați în acel dosar. Pe vremea doamnei Kovesi, la ordinul doamnei Kovesi, unitatea de elită de la Ploiești, când eu mă aflam în vizită oficială la Washington, a declanșat un dosar politic. Care după 11 ani s-a încheiat cu fapta nu există. Domnul Nicușor Dan, dvs. care primiți oengiști. Fac și eu un ONG al victimelor justiției. Poate ca oengist, mă primește cu dosarul să-i arăt. Fac un apel, că nu știu cum altceva. Vreau să vă aduc dosarul, prin care 5 oameni au fost arestați, doar cu un singur scop. Ca premierul din acel timp, Victor Ponta, să-și dea demisia”.

Ponta, sceptic că se vor recunoaște public abuzurile lui Kovesi

Invitatul a mai observat că este sceptic în privința recunoașterii publice a faptului că fosta șefă a DNA, Laura Kovesi, a comis abuzuri.

Dacă mâine îl cheamă la DNA pe domnul Bolojan sau pe cumnatul domnului Bolojan și zice, în urmă cu 10 ani, nu știu ce ai făcut, ar ieși în piață Chirilă, Caramitru cu Șora să-l apere pe Bolojan? Eu cred că ar ieși, aș ieși și eu. Și-ar zice, bă, las-o naibii, nu se poate să-i faci un dosar ca să-și dea demisia. Dacă domnul Nicușor Dan, căruia nu știu cum i-a scăpat chestia aia s-au comis abuzuri pe vremea lui Kovesi. Am văzut că l-au tăbărât toată haita pe el, să-l omoare haita. Cine? Kovesi? E mai rău decât poza lui Trump cu Iisus. Cum să zici de Kovesi că a comis abuzuri? Uite, am eu un dosar unde scrie DNA-ul că au fost abuzuri. Am o hotărâre judecătorească, în cazul meu, de condamnare a DNA pentru abuzuri. Chiar vrei să faci ca președinte un moment așa al adevărului? Că nu mai pățește nimeni nimic. Părerea mea, ca să mă întorc la începutul emisiunii, e că nu va face președintele Nicușor Dan absolut nimic.

AUTORUL RECOMANDĂ

Victor Ponta: Ar trebui ca AUR să preia președinția Senatului cu sprijinul PSD. Parlamentul ar avea legitimitatea votului românilor

Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România