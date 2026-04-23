Șeful PNL al CJ Sălaj a fost plasat sub control judiciar de DNA. Procurorii au reținut alte 6 persoane în dosarul de corupție de la CJ Bistrița Năsăud

Șeful PNL al Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost pus sub control judiciar, în urma perchezițiilor DNA, conform unor surse G4Media. Procurorii DNA Cluj au luat primele măsuri în dosarele în care suspectează că au fost săvârșite fapte de corupție la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Dinu Iancu Sălăjanu nici nu a fost demis, nici nu și-a dat demisia din partid, cum a făcut miercuri Radu Moldovan, șeful CJ Bistrița-Năsăud, vizat și el de procurorii DNA în aceeași zi, în aceeași anchetă. Șase persoane au fost reținute și două au fost puse sub control judiciar în cazul lui Moldovan, după perchezițiile DNA, iar în cazul șefului PNL al CJ Sălaj au mai fost puse sub control judiciar două persoane.

Percheziții DNA la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD

DNA a desfășurat, ieri, cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv splălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județele Bistrița-Năsăud și Sălaj.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez. Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.”, au transmis reprezentanții DNA

Moldovan a demisionat din funcție în urma perchezițiilor

Șeful Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a demisionat, miercuri, din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud în urma perchezițiilor DNA.

