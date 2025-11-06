Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan”

06 nov. 2025, 17:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-o nouă ediție live a emisiunii ">Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Doru Bușcu a analizat apariția surpriză a lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii useristului Cătălin Drulă pentru alegerile locale din 7 decembrie. Invitatul jurnalistului Gândul a observat că strategia președintelui este una abilă și arată intențiile sale reale privind un partid propriu. 

Lipsit de o bază politică, șeful statului este constrâns să recurgă la soluția unui viitor partid prezidențial, consideră jurnalistul.

Fidelizarea USR pentru viitorul partid prezidențial

Nicușor Dan, fondatorul USB, devenit ulterior USR, și-a făcut un calcul tactic inspirat, consideră Doru Bușcu. Prin susținerea fără rezerve a lui Cătălin Drulă, președintele își va fideliza o cotă semnificativă de electorat, legat organic de doctrina USR.

„Calculul cu Drulă este foarte simplu, după părerea mea e un calcul bun pe care îl face Nicușor. Este un calcul care vizează fidelizarea unui segment important din Parlament, din USR, pentru proiectul unui partid prezidențial pe care nu-l are. Că va fi un partid prezidențial sau un partid de centru-dreapta loial președintelui, una din două trebuie să se întâmple. El încă nu are o bază politică a puterii lui și este expus intervenției și influenței serviciilor secrete și altor instituții care au acces la sfori”.

În consecință, un președinte care n-are o bază politică „trebuie să negocieze doar cu ăștia”, a conchis invitatul. Deși fostul ministru al Transporturilor a forțat niște lucruri, apariția surpriză a președintelui la lansarea candidaturii în cursa pentru Capitală nu este întâmplătoare, căci „Drulă este mai convenabil pentru Nicușor, nu pune în pericol cariera viitoare a lui Nicușor”.

