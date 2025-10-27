Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Scene incredibile. Nicușor Dan a uitat-o pe Mirabela în duba prezidențială. Cristoiu: ”Nicușor Dan nu are nicio treabă cu funcția de om”

27 oct. 2025, 17:06, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnanistul Ion Cristoiu, a comentat transformarea sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului într-un eveniment monden, marcat de fast și multă demagogie din partea invitaților de nivel înalt. Ceremonia a scos la iveală încă o dată inadecvarea președintelui, vizibilă inclusiv prin atitudinea sa față de Mirabela Grădinaru și de copiii cuplului. 

În viziunea lui Ion Cristoiu, Nicușor Dan nu ar fi trebuit să participe defel la ceremonia de duminică. Cunoscutul jurnalist a remarcat ironic că șeful statului și-a cam ignorat partenera de viață, Mirabela Grădinaru.

”Cum să-ți uiți, domne, nevasta?

”Cum să-ți uiți, domne, nevasta? El nu are nicio treabă cu funcția de om. Cum să merg eu cu Doina (n.r. – soția sa) și eu să merg ca prostul, ce-s nebun? Uitați-vă la el, urcă scările cu copiii de mână, ea rămâne în urmă să-țși dreagă broboada și el o uită. La un moment dat își amintește că era cu nevasta. (…) E lipsit de politețe. Eu nu vreau să mă resemnez, uitați-vă ce personaj”, a comentat invitatul lui Ionuț Cristache.

Unde e Protecția copilului?”

Mai mult, este inoportun faptul că șeful statului obișnuiește să își expună copiii în mod excesiv, așa cum a făcut și în alte ocazii publice de la preluarea mandatului.

”Între romi, care își trimit copiii să cerșească și el nu e nicio deosebire. Este exploatare, ce caută copilul? Orice politruc știe șmecheria, dacă duce un copil e duios. Își ia copilul ăsta peste tot. Unde e Protecția copilului?”

Un alt aspect negativ este faptul că șeful statului pare depășit de situațiile critice. ”Nu se descurcă în situații extreme, amână deciziile”, a mai completat invitatul. E izvor de comic”, a conchis Cristoiu.

