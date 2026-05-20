Răzvan Savaliuc explică ce riscă Oana Gheorghiu după ce fostul șef ADR a denunțat-o la DNA. "E clar că depășea atribuțiile unui vicepremier"

Procurorii DNA vor face audieri în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu şi ministrul Economiei, Irineu Darău, într-un caz relatat în premieră de Gândul. Jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi, circuitul anchetei și ce riscuri sunt pentru vicepremier. 

Senior editor Luju, Răzvan Savaliuc a explicat că acest dosar, deocamdată, este la faza de depunere a unei plângeri penale la DNA, o procedură obligatorie, și de urmărire penală in rem,  Însă, pentru a fi cercetată Oana Gheorghiu, trebuie să existe o cerere a Procurorului General de ridicarea imunității ministeriale. Un ministru nu poate fi cercetat penal decât dacă i se ridică imunitatea. Nici să fie chemată martor nu ar fi o soluție, pentru că potrivit noilor reglementări și practicii în materie, o declarație de martor, indiferent ce ar conține, nu poate fi folosită împotriva ta în proces.

Oana Gheorghiu ar putea fi audiată doar ca suspect

În opinia lui Savaliuc, cel mai probabil Oana Gheorghiu ar putea fi încadrată la instigare la abuz în serviciu.

Fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, a depus plângere penală la DNA contra vicepremierului Oana Ghoerghiu

Deci nu ar fi o soluție audierea ca martor, ci doar audierea într-o calitate de suspect, să spunem, dacă se va considera că după ridicarea imunității ministeriale, i se poate atribui această calitate. Nu-mi dau seama de natura presiunilor, dacă erau doar verbale. Probabil că o instigare la abuz în serviciu. Că dacă e vorba să obligi un funcționar să încalce legea pentru a obține un folos pentru cineva, aici s-ar încadra. Trafic de influență dacă i s-ar fi promis acestui funcționar care a făcut plângerea ceva în cazul în care va face ceva. Undeva pe aici am fi, dar sunt curios să văd în urma acestei plângeri cum face autorul denunțului proba presiunilor repetate asupra subsemnatului.

Dacă sunt probe clare în sensul de un mail de la Oana Gheorghiusau un mesaj, ne spune direct, încalcă legea. E clar că ne aflăm în fața unei probe foarte puternice.Trebuie să vedem cum se face dovada de către denunțător în acest dosar,că de aia asta depinde și cursul dosarului. Dacă e la nivel de vorbe doar și nu are probe, nu se va ajunge în opinia mea nicăieri.

Vicepremierul a manifestat o preferință pentru Schwarz Group

Jurnalistul de investigații a mai observat că demersul Oanei Gheorghiu îi depășea atribuțiile. Deși nu poate fi invocat direct un trafic de influență, mailurile trimise către ADR și STS în favoarea gigantului german indică o preferință a acesteia, posibil o favorizare a Schwarz.

Trebuie chemați toți cei indicați în denunț și întrebați ce s-a întâmplat. Verificate actele dacă s-au început niște proceduri în sensul acestor achiziții care se intenționau. Dacă există și alte probe. Deci, deocamdată, suntem în fața unor elemente care arată, indică ceva. Nu a unor probe concrete. Și astea nu se pot face decât după ce procurorii trec la audierea efectivă a persoanelor implicate. Așa că avem puțină răbdare. Sunt convins că dacă vor fi probe clare, se va ajunge la o soluție care va satisface așteptările oamenilor.

E clar că depășea după mine atribuțiile unui vicepremier. Dar nici nu poți să încadrezi mail-ul ăsta către STS la vreun trafic de influență. E neobișnuit, n-avea ce căuta. (…) Este evident că doamna vicepremier avea o preferință pentru acest grup Schwarz, care donase prin companii terțe Kaufland 250.000 de euro pentru Asociația Dăruiește Viață. Poate tocmai de aia s-a dorit să se arate că se face ceva și pentru Schwartz. 

