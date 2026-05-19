Involuția PSD, tendință care se observă și în sondajele de opinie din ultima recentă, a fost dezbătută de jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său Adrian Năstase, în emisiunea Ai Aflat! de marți. În opinia fostului premier, social-democrații sunt într-o derivă ideologică, cu o parte din electorat migrând dinspre zona Traian Băsescu. 

Invitatul a fost chestionat de Ionuț Cristache dacă ce vedem în prezent este un PSD „de rit nou”, care s-a îndepărtat foarte mult de ceea ce era identitar.

AUR, un PSD de rit vechi

Adrian Năstase a explicat că, din perspectiva sa, partidul pe care l-a condus o vreme nu a mai avut capacitatea de a se reforma. În altă ordine de idei, colaborarea sa cu AUR nu este atât de neobișnuită cum pare, căci Alianța pentru Unirea Românilor poate fi asimulată unui PSD de rit vechi.

PSD nu a avut, după părerea mea, suficientă energie pentru a se revitaliza în timp, de a-și aduce cadre noi. (…) AUR este un PSD de rit vechi”.

„PSD și-a rătăcit electoratul”

Mai mult, apreciază politicianul, se observă o neputință a acestui partid „de a-și mobiliza cumva eforturile pentru un nou tip de ideologie de stânga. PSD-ul nu mai știe cărui electorat să se adreseze. Pensionarii de acum sunt votanții lui Băsescu de acum 20 de ani. Bun, încerci să-i aduci alături de tine. Dar le dai 100 de euro? Până al viitoarele alegeri se consumă în mod evident. Nu asta este soluția.  Soluția era, pe vremea când conduceam partidul, construirea unei clase de mijloc

În context, fostul președinte al social-democrațiilor apreciază ca fiind inspirată decizia PSD de a se retrage din coaliția de guvernare. „Decizia PSD de ieșire de la guvernare a fost corectă”, a completat invitatul.

