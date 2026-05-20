Darău, reacție la acuzațiile fostului șef ADR după plângerea la DNA: ”Se răzbună pentru că a fost demis din cauza lipsei de rezultate”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, respinge ferm acuzațiile lansate de fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, în plângerea depusă la DNA privind presiunile pentru favorizarea grupului german Schwarz. Oficialul neagă orice implicare și susține că este vorba despre „o minciună” și o reacție de răzbunare după demitere.

Irineu Darău a reacționat miercuri la acuzațiile formulate de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, calificându-le drept nefondate și motivate personal.

Darău: „Se răzbună pentru că a fost demis”

„Nu există nicio bază reală. Fostul șef al ADR nu doar că se răzbună probabil pentru că a fost demis din cauza lipsei de rezultate și din cauza lipsei digitalizării statului român. Mai grav, încearcă să fie foarte agresiv probabil pentru a-și ascunde sau a arunca perdele de fum, astfel încât oamenii să nu știe despre eșecurile sale”, a declarat Irineu Darău, într-o intervenție la Euronews România.

Ministrul a susținut că una dintre licitațiile lansate de ADR ar fi fost anulată pe motiv că ar fi fost inițiată „nelegal”.

„La sfârșitul săptămânii trecute s-a anulat o licitație pe care o lansase nelegal și știe că vor fi consecințe”, a spus Darău.

El a criticat și nivelul actual al digitalizării administrației publice, afirmând că România rămâne în urmă la servicii esențiale.

„În digitalizare asistăm la un eșec de proporții în ultimii ani pentru că orice român știe că statul nu este digitalizat astăzi, că serviciile publice nu sunt ușor accesibile pe internet sau de pe telefonul mobil, că nu avem wallet și identitate digitală pentru milioane de oameni. Acesta este un eșec de proporții”, a declarat ministrul interimar al Economiei.

Ce spune Darău despre acuzațiile de trafic de influență privind grupul german Schwarz

În plângerea depusă la DNA, Dragoș Vlad susține că ar fi fost supus unor presiuni pentru identificarea unor soluții de colaborare cu grupul german Schwarz, în cadrul unor întâlniri la care ar fi participat și Irineu Darău.

Ministrul respinge însă categoric aceste afirmații:„Nici vorbă. Este o minciună, este o calomnie. Acea întâlnire publică de la Guvern care apare și pe site-ul acela RUTI a fost o întâlnire la care au participat multe instituții. Culmea, a participat și ADR-ul”, a afirmat Darău.

Irineu Darău a subliniat că dialogul cu marile companii de tehnologie este necesar pentru modernizare, însă a insistat că toate procedurile au fost legale și transparente.

„Statul român a fost mult prea mult timp captiv, sub umbrela unor băieți deștepți, în loc să se deschidă măcar către a auzi ce soluții are piața privată și performantă de oferit”, a declarat ministrul.

„Totul a fost transparent. Acuzele sunt perfect false”, a conchis Darău.

Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul

Fostul președinte al Agenției pentru Digitalizarea României, dat afară de Oana Gheorghiu, a făcut plângere la DNA pentru presiunile la care ar fi fost supus din partea vicepremierului.

Dezvăluirea despre emailurile trimise de Oana Gheorghiu la STS și ADR a fost făcută de către Gândul, iar anunțul depunerii plângerii penale la Antena3.

El a anunțat anterior, pentru Gândul, că se gândește să depună plângerea la Direcția Națională Anticorupție.

AUTORUL RECOMANDĂ