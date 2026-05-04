Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un amplu dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema mitingului convocat în Piața Victoriei de către susținătorii lui Ilie Bolojan. Deși a avut o audiență modestă, evenimentul s-a remarcat prin prezența unor figuri susținătoare sine die ai cauzei pro-europene, printre care Ana Blandiana sau Stelian Tănase. Activiști extrem de activi au fost și în mediul online, de la Marius Manole la Andrei Caramitru.
Invitatul a remarcat că, deși susținătorii pur peneliști nu au fost mulți, s-a activat rețeaua tefelistă.
Ion Cristoiu: Nici peneliștii bolojeniști nu sunt fanatici. Are rețeaua USR, tefelistă, sorosistă și nu este atât pro-Bolojan, asta nu își dă el seama, cât e anti-PSD. S-a reînviat ăla, îl știm, de 90. Vechea marotă. Da, vechea marotă cu anti-PSD-uri.
Ionuț Cristache: Stați, dar oamenii ăștia nu erau mânați de idealul luptei împotriva extremismului când am revenit la lupta cu PSD-urile?
Cristoiu: Ați văzut că în tableta pastela dată la gânduri la dimineață am știțit că aseară la demonstrație nu era nimic anti-AUR sau anti-extremism. Era numai și numai anti-PSD.
Cristache: Dar pentru prima dată observăm că în stradă n-au prea fost oameni. Adică au fost câțiva, hai să zicem un maximum 1.000 în București, a fost și preferata dumneavoastră Ana Blandiana. Dar nu au mai fost mișcările de altădată.
Cristoiu: Stați un pic, n-a fost nicio vedetă.
Cristache: Stelian Tănase.
Cristoiu: Stelian Tănase e vedetă?
Cristache: Doamna (Elena) Vijulie. Bine, de când le-au închis site-ul, mustăria (n.r. – site-ul Europa Liberă), robinetul americanii, stau și ei.
Cristoiu: Nu, n-a fost. Cei care s-au anunțat n-a fost niciunul. Normal era să fie inclusiv Șora, că îi era mai usor să vină de dincolo. Nu, pe bune, n-a fost. A fost doamna Ana Blandiana. Ea era printre pensionare, că am văzut foarte multe pensionare acolo. Au fost probabil aduși de (Ciprian) Ciucu, nu, n-au nici măcar aduși de un partid. Probabil că Ciucu de pe la Primărie a fost amestecat și mai ales nu a avut degeaba, nu a avut vigoare aseară. Dar dacă mă întreabă cineva, ea nu aviză emoțiunea.
Chestionat de moderatorul emisiunii cum de rețeaua progresistă are mereu aceiași adepți, figuri publice, indiferent de miza protestelor, Cristoiu a invocat o „mașinărie de mercenari” a dreptei.