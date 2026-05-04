Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un amplu dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema mitingului convocat în Piața Victoriei de către susținătorii lui Ilie Bolojan. Deși a avut o audiență modestă, evenimentul s-a remarcat prin prezența unor figuri susținătoare sine die ai cauzei pro-europene, printre care Ana Blandiana sau Stelian Tănase. Activiști extrem de activi au fost și în mediul online, de la Marius Manole la Andrei Caramitru.

Invitatul a remarcat că, deși susținătorii pur peneliști nu au fost mulți, s-a activat rețeaua tefelistă.

Ion Cristoiu: Nici peneliștii bolojeniști nu sunt fanatici. Are rețeaua USR, tefelistă, sorosistă și nu este atât pro-Bolojan, asta nu își dă el seama, cât e anti-PSD. S-a reînviat ăla, îl știm, de 90. Vechea marotă. Da, vechea marotă cu anti-PSD-uri.

Au fost sau n-au fost?

Ionuț Cristache: Stați, dar oamenii ăștia nu erau mânați de idealul luptei împotriva extremismului când am revenit la lupta cu PSD-urile?

Cristoiu: Ați văzut că în tableta pastela dată la gânduri la dimineață am știțit că aseară la demonstrație nu era nimic anti-AUR sau anti-extremism. Era numai și numai anti-PSD.

Cristache: Dar pentru prima dată observăm că în stradă n-au prea fost oameni. Adică au fost câțiva, hai să zicem un maximum 1.000 în București, a fost și preferata dumneavoastră Ana Blandiana. Dar nu au mai fost mișcările de altădată.