Claudiu Manda: Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături

Claudiu Manda, secretarul general PSD, a transmis un nou mesaj pe Facebook prin intermediul căruia susține că moțiunea de cenzură, care va avea loc mâine, 5 mai 2026, va „trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Claudiu Manda susține că marți, 5 mai 2026, Partidul Social Democrat va face un „pas necesar” cu scopul de a „închide această etapă”. De altfel, el susține că pasul făcut de PSD are și scopul de a „crea premisele unei guvernări funcționale”.

„Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor”

„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor.

Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă și pentru a crea premisele unei guvernări funcționale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai.

Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil și predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni.

Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcții care nu mai funcționează.

România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investițiile și oferă o direcție clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni.

PS: Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”, a transmis Claudiu Manda pe Facebook.

