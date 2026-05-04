Fritz le-a cerut azi dimineață miniștrilor USR să-i trimită selfie-uri. Care a fost scopul

Dominic Fritz le-a cerut luni dimineață, 4 mai 2026, miniștrilor USR să-i trimită selfie-uri. Primarul municipiului Timișoara a continuat mesajul spunând că indiferent care va fi rezultatul în urma moțiunii de cenzură din 5 mai 2026, „miniștrii USR își vor face datoria și poimâine”.

Prin intermediul imaginilor solicitate dorește să transmită, de fapt, mulțumiri.

„Susținerea voastră schimbă ecuația politică în aceste zile. I-am rugat pe miniștri să-mi transmită un selfie de la muncă azi dimineață pentru a vă mulțumi.

Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moțiune mâine, miniștrii USR își vor face datoria și poimâine.

Vom continua să scoatem la suprafață porcăriile care au afundat țara noastră în ultimii 36 de ani și să livrăm pentru români.

E un contract de încredere cu oamenii acestei țări pe care miniștrii, parlamentarii, primarii USR îl vor continua indiferent dacă PSD și AUR vor încerca să ne trimită în opoziție.

Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul șefului de partid și va vota moțiunea, deși ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puțini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne și prospere, cu un vot pentru ca Guvernul Bolojan să poată continua curățenia începută?

Oricum ar fi, România nu se mai poate întoarce în beznă”, a notat Dominic Fritz.

Ce spune despre Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Irineu Darău și Radu Miruță

Dominic Fritz și-a continuat mesajul:

„Lumină aprinsă doar în ultimele zile de către miniștrii USR: Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE din anii de după Revoluție. Diana Buzoianu a obținut alocarea, în bugetul ANAR, a unor sume-record pentru investiții în baraje, podețe și diguri, ca să fim mai bine protejați în fața inundațiilor. Irineu Darău a înaintat premierului propunerea de demitere a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, pentru că au existat prea multe blocaje în digitalizarea administrației publice. Radu Miruţă a cerut demiterea șefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasați din penalități”, a mai notat Dominic Fritz pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto