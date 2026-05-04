Proiectul „Libertate“ al președintelui Trump prinde contur: Două nave comerciale, sub pavilion american, au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz

Armata Statelor Unite a anunțat, luni după-amiaza, că două nave comerciale sub pavilion american au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz.

„Distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA operează în prezent în Golful Persic, după ce au traversat Strâmtoarea Ormuz în cadrul operațiunii „Project Freedom” (Proiectul Libertate n.r.). Forțele americane contribuie activ la eforturile de restabilire a tranzitului navelor comerciale. Ca prim pas, două nave comerciale sub pavilion american au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz și își continuă călătoria în condiții de siguranță.“, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, publicat pe X.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor începe de luni operațiunea Project Freedom, menită să scoată din Strâmtoarea Ormuz navele statelor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Casa Albă a transmis că misiunea vizează exclusiv nave aparținând statelor considerate neutre în actualul conflict regional.

„Le-am spus reprezentanților mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele și echipajele lor în siguranță din strâmtoare”, a declarat Donald Trump.

Trump a adăugat că acesta este un „gest umanitar din partea Statelor Unite“, având în vedere că multe dintre nave rămân fără provizii alimentare.

Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă acest „proces umanitar va fi perturbat” în vreun fel, va trebui „să se intervină cu forța”.

